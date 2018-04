Zuckerberg asume responsabilidad sobre escándalo de Facebook



10/04/2018 - 17:51:15

VOA.- Mark Zuckerberg se disculpó por los lapsos de seguridad en Facebook, la red social que fundó y de la que es presidente ejecutivo, por el uso inapropiado de datos de usuarios por parte de una compañía británica asesora de campañas electorales.



No tuvimos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y eso fue un gran error. Fue un error mío, y lo siento", dijo Zuckerberg a los legisladores leyendo de sus declaraciones preparadas con anterioridad.



El ejecutivo de 33 años, admitió que era demasiado idealista y no comprendió cómo la plataforma utilizada por un estimado de dos mil millones de personas podría ser objeto de abuso y manipulación.



Sin embargo, Zuckerberg defendió el derecho de los usuarios a conectar a la gente y darle una voz, protegiendo al mismo tiempo su información personal.



Dijo que corregir los errores tomará algún tiempo, pero "me comprometo a hacerlo". También aseguró que “los anunciantes y desarrolladores nunca tendrán prioridad (sobre los usuarios) mientras yo dirija Facebook”.



Señaló que Facebook está llegando al fondo en sus averiguaciones de hasta dónde Cambridge Analytica, la empresa británica asesora de campañas electorales acusada de utilizar en forma inadecuada los datos de usuarios de la red social que adquirió inapropiadamente a través de un académico que realizaba un estudio social.



El senador John Thune, el presidente republicano del comité de Comercio, Ciencia y Tecnología, sugirió que el modelo comercial de Facebook: un servicio gratuito a cambio de datos personales, para que persista "ambos lados del trato necesitan saber lo que está involucrado", y señaló que no está seguro de que los usuarios de Facebook "tengan la información que necesitan para tomar decisiones".



El legislador señaló que el Congreso estaría dispuesto a cambiar su disposición a permitiro que la industria tecnológica se autorregule. Thune también preguntó acerca de la capacidad de Facebook para manejar el discurso de odio. Zuckerberg dijo que la compañía está analizando la inteligencia artificial y el aumento del personal para la moderación.



El senador John Grassley, republicano por Iowa, indicó que la Comisión Judicial del Senado planea realizar una audiencia separada con Cambridge Analytica.



El senador Bill Nelson de Florida, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte, aseguró que si las redes sociales no protegen los datos de los usuarios la privacidad va a desaparecer, por lo que el Congreso tendría que actuar para hacerlo.



Durante el intercambio con la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, Zuckerberg afirmó que, "hay una tasa de error más alta de lo que le gustaría ver", y a una pregunta de la legisladora señaló que no prohibió a Cambridge Analytica en 2015, porque en ese momento la empresa consultora política, no era anunciante de Facebook y como tal no había manera de prohibirla.



El senador Orrin Hatch, un republicano de Utah, apoyó el modelo comercial de Facebook, señalando que nada en la vida es gratis y preguntó a Zuckerberg qué tipo de regulaciones apoyaría Facebook.



El ejecutivo tecnológico destacó la importancia de que las políticas de datos sean comprensibles para las personas, y advirtió que demasiada regulación sobre cuestiones como la tecnología de reconocimiento facial podría provocar que Estados Unidos "se quede atrás" de China y otros países.



La senadora Maria Cantwell, demócrata por el estado de Washington, consiguió que Zuckerberg se comprometiera a averiguar si los empleados de Facebook trabajaron directamente con los empleados de Cambridge Analytica durante la campaña de Trump.



Roger Wicker, senador republicano por Mississippi, llevó a Zuckerberg a reconocer que la red social puede saber las páginas que lo usuarios han visitado incluso después que la persona se ha desconectado de la red.



En un interesante intercambio sobre privacidad, el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, llevó a Zuckerberg a reconocer que no se sentiría cómodo dando a conocer el hotel en el que se aloja o con quién se escribió mensajes. El CEO de Facebook respondió que los usuarios “eligen” compartir su información en la red social, pero sin reconocer el hecho de que esta puede “deducir” esa información sin que el usuario necesariamente la “comparta” en un mensaje.



Senador Patrick Leahy pidió al CEO de Facebook hacer más para actuar rápidamente en la eliminación de mensajes de odio, especialmente en el caso de las minorías étnicas perseguidas en Myanmar.



El ejecutivo indicó que la empresa está contratando decenas de personas adicionales para revisar cuentas específicas de usuario que publican mensajes de odio en idiomas como el birmano, pero no dio detalles.



Dijo también que desconoce si Facebook ha recibido citaciones judiciales de la oficina del fiscal especial Robert Mueller, y afirmó que no ha sido entrevistado por el equipo de Mueller, pero reconoció que su empresa está trabajando con la investigación que hace esa fiscalía sobre la interferencia rusa en las elecciones de EE.UU. en 2016.



Añadió que no quiere ser cuidadoso con sus respuestas sobre el tema para no dar a conocer información secreta debido a que la empresa ha firmado un acuerdo de confidencialidad con la oficina del fiscal especial.