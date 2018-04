Declaran alerta naranja en Santa Cruz por la influenza



10/04/2018 - 17:07:30

Santa Cruz, (ABI).-El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Joaquín Monasterio, informó el martes que se declaró alerta naranja en ese departamento por la influenza, tras confirmar la muerte de cinco personas y el registro de 156 casos positivos de esa enfermedad.



"Estamos en una situación por una epidemia de un brote de influenza que ya nos ha ocasionado daños irreparables como cinco personas que han fallecido y tenemos algunos pacientes internados en terapia intensiva con riesgo de morir; es por eso que hemos decidido declarar alerta naranja", informó en una conferencia de prensa.



Monasterio detalló que existen en Santa Cruz cuatro pacientes en terapia intensiva por influenza, quienes están bajo tratamiento con el medicamento de amplio espectro, Tamiflú, y presentan complicaciones renales y pulmonares.



Dijo que hay 156 casos positivos de los cuatro tipos de influenza (H1N1, H2N3, A y B) y 483 sospechosos, a diferencia del año pasado, cuando se registraron 1.656 casos sospechosos 590 confirmados.



La resolución administrativa para la declaratoria de alerta naranja determina tomar medidas y acciones de prevención, promoción y atención de todos los casos que se presenten en el sistema público de salud, mediante un Comité de Operación de Emergencia de Salud (COES).



"Entre las medidas no farmacológicas que debe tomar cada persona es acudir de inmediato a un centro de salud; en caso de presentar los primeros síntomas, no automedicarse, utilizar los filtros que son: no asistir a centros de estudio o trabajo, el aseo permanente de las manos y el uso de alcohol en gel tanto en lugares públicos como privados", explicó.