César Salinas es elegido presidente de la Federación Boliviana de Fútbol



10/04/2018 - 13:02:42

La Razón.- El dirigente de The Strongest César Salinas fue elegido este martes presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para la gestión 2018-2022, por votación mayoritaria que recibió durante el Congreso Electoral reunido en Santa Cruz y con el aval de los veedores de la FIFA y la Conmebol.



Salinas, presidente atigrado, fue el único de los candidatos que se hizo presente, ya que su opositor, el titular de Bolívar Guido Loayza, no asistió al evento debido a que no reunía los votos suficientes para entrar en la contienda.



El Congreso Electoral fue instalado con la presencia de 19 delegados, el número mínimo exigido para hacer quórum, que viabilizaron la elección de Salinas y evitaron el boicot preparado por el grupo que proponía a Loayza.



Según el Estatuto de la FBF, en estas elecciones podían votar 28 delegados: 14 de los clubes de la Liga y 14 de las asociaciones.



En el evento estuvieron presentes 13 delegados de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF) —excepto el de La Paz— y seis de los clubes ligueros The Strongest, Real Potosí, Nacional Potosí, Universitario, Aurora y Destroyers.



Salinas fue elegido presidente durante la primera vuelta de votación, en la que necesitaba contar mínimo con dos tercios de los votos de los delegados presentes, habiendo recibido el respaldo de la totalidad: 19.



Aparte de la asociación paceña no se presentaron al Congreso Electoral los representantes de los clubes Bolívar, San José, Wilstermann y los cruceños Oriente Petrolero, Blooming, Guabirá, Royal Pari y Sport Boys. El club de Warnes ni siquiera inscribió a su delegado.



Salinas reemplaza al dirigente de Santa Cruz Carlos Ribera, quien hoy culminó una gestión de casi ocho meses como titular interino.



Con la asunción de Salinas y de su nuevo Comité Ejecutivo —que estará integrado en total por siete miembros— comienza una nueva era en el fútbol boliviano, en la que desaparecen la Liga del Fútbol Profesional y la Asociación Nacional de Fútbol (ANF), dando vida a la División Profesional y a la División de Aficionados, dependientes directamente de la FBF.