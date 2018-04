Loayza: Preferimos perder así que ganar de otra manera



10/04/2018 - 13:01:35

Los Tiempos.- El candidato a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Guido Loayza, señaló que optó por no presentarse a las elecciones del ente rector del fútbol nacional, que se desarrolló en el hotel Los Tajibos de Santa Cruz, debido a que se dieron varias observaciones en el proceso electoral y la forma en cómo se consiguieron los votos a favor del otro candidato a la entidad federativa, César Salinas.



“(Hay que ver) si se han quedado la mayoría de los clubes del fútbol boliviano, la mayoría de los hinchas, ahora vamos a ver cuál es la capacidad del nuevo presidente, no con estas prácticas que tratan de llevar a uno o dos de nuestro grupo. Somos el fútbol profesional. ¿Vendrán a hablar cuál es la solución para el fútbol?, ese es el tema”, señaló.



Loayza declaró que existen muchas observaciones el proceso, por lo que, pese a que no se presentó a la reunión, aseguró que no declinó de su candidatura.



“No desistí nunca de mi candidatura, (solo) no nos hemos presentado”, enfatizó.



El dirigente paceño señaló además que se dieron “prácticas aberrantes” para conseguir sumar más votos para la candidatura de Salinas; sin embargo, ahora espera que el nuevo titular federativo, busque la unidad del fútbol nacional y que se den soluciones a varios temas que están pendientes.