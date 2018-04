Evo lamenta que hoja de coca no esté en nuevos billetes de Bolivia

10/04/2018 - 12:57:55

Opinión.- El presidente del Bolivia, Evo Morales, se preguntó hoy por qué no se incluyó a la hoja de coca entre los motivos de los nuevos billetes del país, que ensalzan símbolos bolivianos como nueva imagen del Estado Plurinacional.



"Tengo un reclamo, yo también soy culpable: no está la hoja de coca", lamentó Morales en el acto de lanzamiento de la nueva serie de billetes del Banco Central de Bolivia.



El mandatario argumentó que "defender la hoja de coca no es solamente defender una producción agrícola, es defender nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestra soberanía".



Por ello, expresó su desacuerdo con quienes consideran "ilegal" este cultivo tradicional del país.



Evo Morales presidió en el Palacio de Gobierno en La Paz el acto de lanzamiento de la denominada Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional de Bolivia, ante autoridades políticas y monetarias del país.



La nueva serie incluye imágenes de héroes patrios, mártires indígenas, flora y fauna singular, paisajes emblemáticos, como el Salar de Uyuni, y monumentos representativos del país.



Los nuevos billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos irán saliendo progresivamente en circulación mientras los actuales van siendo retirados.



El Gobierno boliviano anunció el mes pasado que pedirá a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un estudio científico sobre las cualidades de la hoja de coca, con miras a que se permita la exportación de la planta y sus derivados lícitos como infusiones, remedios medicinales y bebidas energéticas.



Bolivia volvió a adherirse en 2013 a la Convención de Estupefacientes de la ONU, sin renunciar al masticado y al uso tradicional de las hojas de coca en su territorio.



La convención antidroga establece que la coca es un estupefaciente con alcaloides que pueden transformarse en cocaína y por eso mantiene vetada su exportación, pero Naciones Unidas aceptó que se respete la tradición de masticar la planta en Bolivia.