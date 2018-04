Cocaleros empiezan una vigilia contra plan de mercado estatal



10/04/2018 - 12:55:10

Página Siete.- Los productores de coca de los Yungas se declararon en emergencia y comenzaron una vigilia para que no se concrete el mercado estatal de la hoja. Mientras que los detallistas marcharon ayer en favor de este proyecto que en algún momento planteó el Gobierno.





“Nosotros no vamos a permitir que se cree un mercado estatal porque va a favorecer a los sectores excedentarios de coca; por lo tanto, estamos en una vigilia, los Yungas en estado de emergencia por el mercado estatal”, afirmó ayer el máximo dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Franklin Gutiérrez.





El presidente de los productores de coca de los Yungas aseguró que su sector no permitirá que se legalice otro mercado, pues el único reconocido es el de Villa Fátima.





Paralelamente, centenares de comerciantes detallistas de la hoja salieron a marchar ayer en favor de que el Gobierno abra un mercado del Estado para que ellos tengan la oportunidad de vender con total libertad.





“De una vez por todas queremos que se instale un mercado estatal o un centro de acopio para la comercialización de la hoja de coca, pero que esta sea con la presencia del Estado”, sostuvo a Radio Panamericana el ejecutivo del sector, Juan Carlos Serrudo.





Los minoristas compran del mercado hasta 10 taques (cada uno tiene 15 libras) para venderlos al por menor. Pero para los productores este pedido tiene el único objetivo de vender coca de Chapare y la excedentaria y así aplicar de una vez la Ley de la Coca, promulgada el año pasado.





Sin embargo, Gutiérrez aseguró que no descansarán hasta la abrogación de la norma. Anunció que Adepcoca enviará en las próximas horas dos cartas, una a la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para mostrar su desacuerdo con la ley de la coca.





“Estamos en desacuerdo con la ley; por tanto, no avalamos ni certificamos cualquier informe que se presente por los gobernantes. Esa coca excedentaria no llega a los mercados”, manifestó el dirigente de Adepcoca.



Recordó la propuesta de llamar a un referendo nacional para establecer, mediante el voto, qué coca se consume en Bolivia. “La coca del Chapare no se consume en ningún lado, es amarga, agria, sirve para lo ilícito”, declaró. El conflicto entre los productores y los detallistas se agrava. El mes pasado se reportaron heridos y detenidos después de un enfrentamiento en Adepcoca.