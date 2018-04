Gobierno abre la posibilidad de ampliar pesquisa sobre Odebrecht



10/04/2018 - 12:53:31

La Razón.- Para el Gobierno, el contenido del correo electrónico de Marcelo Odebrecht en el que menciona una conversación en la que se habló sobre el presidente Evo Morales es una prueba de que esta empresa no tuvo vinculaciones en Bolivia. No obstante, no descarta una eventual ampliación de la investigación de la comisión legislativa que investiga este asunto a casos “vinculados a OAS”, siempre que haya documentación de respaldo.



El ministro de la Justicia, Héctor Arce, salió este martes a fijar la posición luego de que en los últimos días se hiciera público un correo electrónico del 15 de enero de 2009 en el que Odebrecht, vinculado con el gran escándalo de corrupción denominado Lava Jato, explica a sus socios que en Santa Cruz habló con el expresidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva y mencionó que sus propyectos no eran prioridad de Morales.



“En todo caso demuestra que en Bolivia, en nuestro país, no ha habido, ni se ha podido consolidar nunca una acción de esa empresa. En una parte concreta de este correo electrónico expresamente Odebrecht se refiere a otras personas y les dice: en mi opinión este proyecto no es de prioridad de Evo y su equipo”, destacó y afirmó que eso muestra la inexistencia de interés del Gobierno.



Por pedido de Morales, el Legislativo formó una comisión especial para investigar las obras camineras El Carmen-Arroyo Concepción y el tramo Roboré-El Carmen (Santa Cruz) adjudicadas a consorcios brasileros ARG-Camargo Correa e IASA-Odebrecht. Desde esa instancia se aclaró que la pesquisa, que tomará 180 días, solo se circunscribirá a esos contratos.



La comisión mixta fue integrada por seis miembros, cuatro del oficialismo y dos de la oposición; sin embargo, a pocas horas de su formación el senador opositor Víctor Hugo Zamora renunció a formar parte de esa instancia por considerar que su alcance no toca a todas las firmas brasileñas que operaron en el país, entre ellas OAS.



Arce ahora abrió la posibilidad de que esa comisión amplíe su investigación a casos relacionados con la firma OAS, una vez concluya su primera misión. “Esta comisión ha de concluir su trabajo y puede tranquilamente, una vez concluya la primera etapa, ampliar su investigación a otros casos vinculados a la empresa OAS o a otras firmas”, afirmó.



En la oposición surgieron voces que demandan investigar a Morales y formaron una comisión paralela a la constituida en el Legislativo para indagar no solo a ARG-Camargo Correa e IASA-Odebrecht sino también a OAS y a Queiroz Galvao. La OAS, por ejemplo, debía construir la carretera entre Villa Tunari - San Ignacio de Moxo que fue resistida por indígenas.



Arce aseguró que hay disposición para investigar cualquier denuncia documentada sobre esto y otros casos.



“Como Gobierno nacional, como Estado no tenemos nada que esconder, estamos totalmente abiertos a cualquier investigación. Es más, si es que alguna persona con pruebas con documentos, tiene información o denuncias, las puertas del Ministerio de Justicia están totalmente abiertas para que presente las denuncias. Y las puertas de la comisión están abiertas”, explicó.