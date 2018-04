Cumbre de las Américas: Numerosa delegación venezolana llega a Lima



10/04/2018 - 12:42:18

La República.- Una numerosa delegación venezolana arribó anoche al Perú, en vuelo directo desde Caracas, para asistir a la Cumbre de los Pueblos; mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó su participación en la VIII Cumbre de las Américas que se desarrolla en Lima.



La información fue confirmada por la misma Cancillería de Venezuela:



Fuentes del Diario La República informaron que la delegación venezolana, compuesta por unas 90 personas, arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pasada las 22:00 horas.



Asimismo, el domingo arribó una delegación cubana compuesta por 150 personas y el lunes por la mañana, la de Brasil con cerca de 40 delegados.



Cabe indicar que el ex presidente Kuczynski promulgó en febrero pasado un Decreto Supremo N° 003-2018-RE, que exonera de visa para el ingreso al Perú, de los delegados de los países que participarán en la VIII Cumbre de las Américas; sin establecer excepción alguna respecto a Venezuela.



Si bien la Cancillería ha ratificado que el presidente de Venezuela no está invitado a la Cumbre de las Américas, hasta el momento Torre Tagle no ha informado qué instrucciones ha dado respecto a si Nicolás Maduro puede o no ingresar al país, pues ha sido invitado a participar en la Cumbre de los Pueblos, que se realizará en forma paralela.



De acuerdo al Portal Infobae, citando fuentes diplomáticas, Nicolás Maduro sí vendría al Perú con motivo de la cumbre, pero lo haría como turista, y acompañado de un presidente latinoamericano.



Según se conoció, el presidente de Bolivia, Evo Morales, sería uno de los asistentes a la Cumbre de los Pueblos el día sábado.



En ese contexto, la Casa Blanca anunció esta mañana que Trump no asistirá a la cumbre a realizarse en Lima este fin de semana; y será representado por el vicepresidente Mike Pence.