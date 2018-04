Perú: Fujimorismo seguirá investigado bajo Ley de Crimen Organizado



10/04/2018 - 12:40:14

La República.- El fiscal de lavado de activos, José Pérez Gómez, contará con el plazo necesario para seguir con las investigaciones a los presuntos aportes irregulares que recibió la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.



Así lo dispuso la Primera Sala Penal de Apelaciones, que revocó la resolución del juez Santos Roger Benítez Burgos, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, quien determinó que las indagaciones a Fuerza Popular debían culminar.



Esto obligaba a que el fiscal Pérez determine en un plazo de 20 días si archivaba el caso o abría una investigación preparatoria.



El tribunal declaró fundada la apelación que presentó el Ministerio Público, y con su decisión permitirá que el caso de los aportes de Fuerza Popular continúe investigado bajo la Ley de Crimen Organizado, con los plazos que dicha norma establece: 36 meses.



Este intervalo corre desde el 13 de octubre del 2017, fecha en la que ya se había adecuado la investigación a la referida norma.



La pesquisa por lavado de activos comenzó el 20 de octubre del 2015, y en esa fecha estaba a cargo de la 26 Fiscalía Provincial de Lima. Casi dos años después, en setiembre del 2017, pasó al despacho de Pérez Gómez.



Ese mismo mes, el fiscal pidió adecuar el caso a la Ley de Crimen Organizado, al considerar que necesitaba más tiempo por tratarse de una investigación compleja.

Por mayoría



El fallo con el que se declara fundada la apelación de la Fiscalía frente al pedido de Fuerza Popular para que se termine su investigación no tuvo el respaldo unánime del tribunal.



Las magistradas Inés Villa Bonilla y Sonia Torre respaldaron la postura del Ministerio Público. El juez Rómulo Carcausto mostró fallo en contra.



En la resolución a favor de la Fiscalía, el tribunal explica que la defensa de Fuerza Popular no acudió antes a las instancias correspondientes para solicitar un control de plazos a la investigación.



"Al no haberse promovido control de plazo, el impugnante ante anterior plazo vencido y la extensión de este por un tiempo mayor, tácitamente aceptó se fije plazo distinto", se lee en la resolución.



Tras este fallo, serán tres las investigaciones a Fuerza Popular y a su lideresa Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos en el marco de la Ley de Crimen Organizado.



El fiscal José Domingo Pérez Gómez es quien está a cargo de los tres casos: Aportes a la campaña del 2011, el caso cocteles de la organización política en el 2016, y la investigación que se abrió a raíz de la anotación de Marcelo Odebrecht: "Aumentar keiko para 500 e eu fazer visita".



Las investigaciones a los casos de lavado de activos, como los que implican al fujimorismo, requieren procesos de indagación extensos, en los que se realizan diligencias que demandan un plazo mayor.

Sala deja al voto apelación de Yoshiyama



- La Segunda Sala Penal de Apelaciones dejó al voto la apelación interpuesta por la defensa de Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y Ricardo Briceño, por el impedimento de salida del país que ordenó el juez Richard Concepción Carhuancho.



- Durante la audiencia, el coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, sostuvo que se debe permitir a la Fiscalía investigar sobre el caso. Además, indicó que para el Ministerio Público no hay otra medida alternativa al impedimento de salida del país.



- Yoshiyama, Bedoya y Briceño fueron mencionados por Jorge Barata y vinculados a Keiko Fujimori.