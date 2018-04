Google conmemora a Omar Sharif



10/04/2018 - 12:30:28

Como suele hacer con diversas personalidades de gran legado en la historia humana, Google ha decidido dedicar el "doodle" de su página de inicio a la figura del actor egipcio Omar Sharif en el aniversario número 86 de su nacimiento.



Nacido en Alejandría el 10 de abril de 1932 con el nombre de Michel Dimitri Chalhoub, Sharif es fundamentalmente recordado en buena parte del mundo por su papel protagónico en "Doctor Zhivago" (1965) y su presencia en otros grandes largometrajes como "Lawrence de Arabia" (1962).



El futuro actor provenía de una familia cristiana de origen sirio y en su primera juventud trabajó en la compañía maderera de su padre y no sería hasta los 22 años que llegaría al mundo del cine. Bajo el nombre de Omar El-Sharif, su primera película fue "Lucha en el valle" (1954), que protagonizó junto a Faten Hamama, quien se convertiría más adelante en su esposa.



A fin de poder casarse con Hamama, al artista tuvo que convertirse al islam, aunque dos décadas más tarde se divorciaron.



La gran oportunidad internacional de Sharif llegó cuando el británico David Lean lo reclutó para el rodaje de "Lawrence de Arabia", cinta donde interpretó al jerife Alí. Aquella interpretación le valió ser nominado al Oscar a mejor actor de reparto y otras dos nominaciones en los Globos de Oro.



Lean quedó convencido de las dotes de Omar Sharif y decidió ofrecerle el papel principal de "Doctor Zhivago", trabajo que es considerado como el más importante de la carrera del actor. Por este largometraje, el egipcio recibiría el Globo de Oro a mejor actor.



A lo largo de sus 61 años de carrera Sharif prácticamente no dejó de actuar, pese a que en el último tramo se vio afectado por el mal de Alzheimer. No obstante, un ataque al corazón acabó con su vida el 10 de julio de 2015, pero su legado continúa vigente.



Más datos



En el continente americano, "doodle" dedicado a Omar Sharif aparece en la portada de Google en Perú, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.



El homenaje de Google al actor también es visible en los países árabes del norte de África, incluyendo Egipto. Asimismo, otros países como Rusia, Gran Bretaña, Alemania y Australia, también muestran el "doodle" dedicado a Sharif.