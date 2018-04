Yuri muestra su lado sexy en Instagram

10/04/2018 - 12:18:11

El Salvador.- Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri no deja de sorprender a su público. La polémica vida de quien era considerada la versión latina de Madonna, ha tenido sus altas y bajas pero siempre ha sido muy franca con sus fanáticos.



En #sesiondefotos con los maestros! @delarosamakeup @avilahec #fashiongram #modafashion Una publicación compartida de Yuri (@oficialyuri) el 7 Feb, 2018 a las 1:53 PST





Probablemente por eso es que aún continúa en un sitio muy privilegiado dentro de la farándula mexicana. Prueba de ello es la vez que habló abiertamente sobre su regreso a los escenarios luego de que anunciara, en la década de los 90, que se retiraría para dedicarse a su vida cristiana.



“Ya no iba a volver a la música, me gustó esa vida tranquila, familiar, más de ser humano, y ya casi a cumplir seis años me dije: ‘o regreso o me quedo acá’. Y fue gracias a un mensaje de Dios que a través de pastores y hermanos de mi iglesia me decían: ‘Yuri, Dios quiere que regreses porque tú eres artista, Dios te hizo artista y te dio una misión, que es entretener al público, llevarlos a la alegría y también darles un mensaje de paz’. Así que decidí volver”, explicó la bella rubia durante una entrevista publicada en peru.com en el 2015.



#Moda #versacecollection #versaceversace #fan #bella Una publicación compartida de Yuri (@oficialyuri) el 10 Mar, 2018 a las 12:23 PST





En esta ocasión, la mexicana de 54 años está llamando mucho la atención por las fotografías que comparte con sus followers en su cuenta de Instagram. En ellas se le puede ver en un look más sensual y mostrando un poco de piel. “Por fin regresa la Yuri fashion! Esa es la güera que hace mucho se extraña! Tu eres tendencia y sabes manejarla”, se lee en una de sus publicaciones.



