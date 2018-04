Las fotos de infarto de Kim y Kourtney Kardashian

10/04/2018 - 12:13:22

El Salvador.- Las hermanas del clan Kardashian, Kim y Kourtney, disfrutan de sus vacaciones en las aguas caribeñas de las islas Turks y Caicos, cerca de Haití y la República Dominicana.



A las estrellas del reality Keeping Up with the Kardashians se les ve posar con diminutos bikinis que muestran sus pronunciadas figuras.



🌴🏄🏻‍♀️👙🐚 Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 9 Abr, 2018 a las 3:31 PDT





Kim destaca sus atributos con un mini traje de baño Chanel y Kourtney con poses de infarto sobre la tabla de paddle surf.



Morning Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 10 Abr, 2018 a las 6:13 PDT





Selfies sugerentes, publicaciones destinadas a promocionar sus marcas e instántaneas familiares son las imágenes más recurrentes de la empresaria



No hay duda que las estrellas se han dado una escapada envidiable. Kim destaca sus atributos con un mini traje de baño Chanel y Kourtney con poses de infarto sobre la tabla de paddle surf.Selfies sugerentes, publicaciones destinadas a promocionar sus marcas e instántaneas familiares son las imágenes más recurrentes de la empresariaNo hay duda que las estrellas se han dado una escapada envidiable.