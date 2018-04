Morales: Almagro en su afán político desestabilizador no respeta ni la Carta de la OEA

10/04/2018 - 11:40:18

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales dijo el martes que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su afán político desestabilizador no respeta ni la Carta de ese organismo multilateral.



Morales afirmó que todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social en referencia al anuncio que realizó Almagro en sentido de que la Comisión de Venecia concluyó que la reelección no es un derecho humano.



"@Almagro_OEA2015 en su afán político desestabilizador, no respeta ni la propia Carta de la OEA sobre la soberanía de los Estados. "Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, a organizarse en la forma que más le convenga", publicó en su cuenta de Twitter.



El jefe de Estado, en otro tuit afirmó que Bolivia respeta y defiende la soberanía de los Estados dentro de un contexto de integración latinoamericana. "Este es un principio de dignidad para nuestros pueblos, sobre el que no puede haber cálculo político", subrayó en la red social.