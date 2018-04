Caravana de Santa Cruz rumbo a Incahuasi pide descongelamiento de regalías



10/04/2018 - 11:39:20

Santa Cruz, (ABI).- El Comité Cívico de Santa Cruz realiza el martes una caravana hacia el reservorio en Incahuasi, ubicado en el municipio de Lagunillas de la provincia Cordillera, para exigir la liberación de las regalías que están en custodia por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



"Estamos saliendo en caravana para que las autoridades del Gobierno y YPFB entiendan que necesitamos que las regalías estén descongeladas mientras se hagan todos los estudios que se quieran porque ya hay una resolución ministerial que ratifica que el campo Incahuasi corresponde en un 100 por ciento a Santa Cruz", dijo a los periodistas el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Cuellar.



El cívico lamentó que la región no haya recibido 35 millones de bolivianos que estaban destinados a proyectos de salud e infraestructura a favor de municipios del departamento.



Afirmó que tras la ratificación de límites desde el Ministerio de la Presidencia con la resolución RM 090/ 2018 y ante un estudio que confirma la ubicación de reservorio, no debería existir ningún obstáculo para que YPFB active de forma inmediata las acciones para que los recursos sean desembolsados a favor de la Gobernación cruceña.



Agregó que cualquier estudio que se haga sobre el campo es simplemente para confirmar y ratificar lo que ya se ha establecido técnica y jurídicamente.



El líder cívico dijo que la caravana hacia el cerro Incahuasi no busca confrontación con Chuquisaca, que también exige participación sobre el campo gasífero, sino sentar soberanía sobre un territorio que de acuerdo con las normas legales corresponde a Santa Cruz.



Cuellar advirtió que la emergencia continúa y no descartó activar una acción popular en caso de que no se repongan las regalías a favor de la región en el plazo de 30 días.