Ministro de Justicia de Bolivia denuncia que Luis Almagro viola la Carta de la OEA



10/04/2018 - 08:29:53

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, denunció el martes que el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, viola la Carta de esa institución de integración regional, al interferir en las decisiones que toma un Estado y acudir a órganos "foráneos" para realizar consultas, en este caso referidas al tema de la reelección.



"Esta situación expresamente viola la propia Carta de la OEA", aseveró en conferencia de prensa, en Palacio de Gobierno.



Almagro consultó sobre la reelección a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, y decidió notificar con esa opinión jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de la OEA.



"La respuesta de la Comisión de Venecia es inequívoca: la reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos o de los votantes", dijo Almagro, en un video que colgó en su cuenta de Twitter.



Arce explicó que, según la Carta de la OEA, todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencia externa su sistema político, económico y social; y a organizarse en la forma que más le convenga, además que tiene el deber de no intervenir en asuntos de otro Estado.



"Es lamentable", dijo Arce que un funcionario como lo es Almagro en la OEA haya hecho consultas y solicitado opiniones a órganos "foráneos", ajenos al organismo que, además, cuenta con instituciones que pueden pronunciarse sobre el asunto en debate.



La autoridad aseguró que la Comisión de Venecia es un órgano que no tiene ninguna relación con la OEA, que no responde a nadie y que sus opiniones no son vinculantes, las que utiliza Almagro para "forzar sus intenciones mezquinas, erróneas y sectarias".



Reiteró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las únicas instancias facultadas para interpretar y aplicar el Pacto de San José de Costa Rica.