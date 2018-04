Agetic será plataforma para acceder a datos personales



10/04/2018 - 08:26:13

Opinión.- La Agencia de Gobierno Electrónico y Comunicación (Agetic) será una “plataforma” para que las instituciones estatales accedan a información de “datos personales” de la población.



La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modificará la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y permitirá que el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y el Servicio de Registro Cívico (Sereci) compartan datos personales de los bolivianos, y que la Agetic se encargue de la tenencia de la información clasificada.



El director ejecutivo de la Agetic, Nicolás Laguna, aclaró que la Agencia será el “puente” para interconectar datos del SEGIP y Sereci. “No es para Agetic, es información para distintas entidades que, bajo un interés legítimo, puedan acreditarla y acceder a ella usando esa plataforma".







SEGURIDAD Laguna detalló que ninguna persona particular podrá acceder a la base de datos personales de los bolivianos, a través de la plataforma de Agetic, debido a que “solo estará disponible para instituciones públicas”.



Aclaró que, para que se les proporcione esa información, las entidades estatales deberán acreditar el derecho legítimo de acceso a los datos.



"Significa que necesitan un respaldo legal y normativo que establezca la necesidad de tener la información”.



Para garantizar que esa información esté a buen recaudo, Agetic aclaró que exigirá que las instituciones solicitantes de datos tengan los mecanismos de seguridad necesarios. También tendrán un registro de cada acceso a la información de datos personales, “sabremos la hora, día que entraron".







REACCIÓN El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, garantizó que el Órgano Electoral no transferirá datos personales, como establece un proyecto de ley. Calificó la intención como un "exceso".



Añadió que solo el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los ciudadanos autorizan el acceso a esa información. "Hay privacidad en los datos y eso lo va mantener el Órgano Electoral por mandato de la Constitución Política del Estado y las leyes. El ciudadano no tiene que preocuparse.