Vice dio 8 versiones sobre sus estudios universitarios



10/04/2018 - 08:20:02

Página Siete.- El vicepresidente Álvaro García Linera dio en los últimos años ocho versiones sobre sus estudios universitarios. La primera versión que la autoridad mantuvo durante largo tiempo es que era licenciado en matemáticas. Lo dijo en varias oportunidades.



Posteriormente, en una entrevista con el periodista Mario Espinoza, el Vice dijo que era “sociólogo y matemático”. Sin embargo, luego aclaró que no había concluido los estudios de sociología.



La tercera versión fue, según publicó en la web de la Vicepresidencia, que además de licenciado había realizado estudios de posgrado en la UNAM.



Después de que Felipe Quispe denunciara que el Vicepresidente no había hecho su tesis, éste dio su cuarta explicación, el 3 de marzo de 2015: “Evidentemente yo no he hecho ningún trámite en Bolivia, el trámite de revalidación, de titulación, cuando yo estudié en el extranjero y cuando volví del extranjero, tenía que revalidar (mi título) acá en Bolivia, no lo hice”.



La quinta aclaración, una vez que ANF, en febrero de 2016, lanzó la primicia de que no era licenciado, fue él quien había vuelto a Bolivia a “hacer la revolución”.



La sexta explicación es cuando señaló que le faltaron “las últimas materias” para terminar sus estudios en México, cuando en realidad le faltaron 14 (aprobó 16 de un total de 30 que tiene la carrera).



En una séptima ocasión, expresó, entrevistado por Anoticiando de ATB, que había estudiado “tres años y medio o cuatro” en México y que “hace 10 años” dijo que no era licenciado.



La octava explicación, publicada en la web de la Vicepresidencia, es que el Vice se matriculó en la carrera de matemáticas de la UNAM a mediados de 1981 y regresó en 1984, después de tres años de estudios.