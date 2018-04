Gutiérrez hizo a UN lo mismo que a nosotros



10/04/2018 - 08:17:19

El País.- El ex candidato presidencial, actualmente refugiado en EEUU, Manfred Reyes Villa, dijo este lunes que el diputado Víctor Gutiérrez hizo a Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina, lo mismo que hizo cuando era militante de su partido Nueva Fuerza Republicana (NFR) de la cual era su vocero en la campaña electoral 2002-2007.



“Los que no lo conocen se horrorizan, pero a los que lo conocemos ya nos parece algo normal, por eso es que yo les advertí a los de UN, que no lo conocían muy profundamente, aunque en Cochabamba todo el mundo sabe de va de aquí para allá, donde le convenga particularmente”, dijo a Erbol en referencia a Gutiérrez.



Gutiérrez fue elegido diputado por la circunscripción 20 en Cochabamba con la fórmula que encabezó Doria Medina en las elecciones 2014-2020 pero al poco tiempo se alineó a la bancada del MAS, proclamó su independencia política e incluso firmó el memorial que solicita la reelección indefinida de Evo Morales.



Estimó que lo mismo hará con otro partido cuando no esté Evo Morales, a quien lo empezará a criticar, señalando que se aprovechó del país. “Ese tipo de políticos hace que la gente se decepcione de la política profundamente y es hora que empiecen a recuperar confianza para consolidar la democracia”, declaró.



El ex candidato presidencial sostuvo que la firma para la reelección es una “traición a la Unidad Demócrata y una traición a Bolivia”.