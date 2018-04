Prevén que juicio pueda alargarse hasta tres años por apelaciones



10/04/2018 - 08:15:34

Los Tiempos.- La culminación del proceso que se instauró en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín en estrados judiciales estadunidenses y que salió con un primer fallo del jurado favorable a las víctimas de Octubre Negro, que puede ser ratificado o no por el juez James Cohn, podría prolongarse por lo menos por tres años más si la defensa apela ante instancias superiores.



Así refirió a Los Tiempos, Thomas Becker, uno de los abogados que impulsó el juicio civil en contra de las exautoridades bolivianas que radican en Estados Unidos por “ejecuciones extrajudiciales”, al explicar que, pese a que los 10 miembros del jurado hayan hallado responsables a Goni y Sánchez Berzaín por las muertes de octubre, el juez podría cambiar la decisión en términos técnicos, pero no el fondo del asunto, responsabilidad. Sin embargo, adelantó que de ratificarse la decisión del jurado los abogados demandantes continúan a la espera de otras batallas en instancias superiores.



Explicó que las partes van a presentar un informe a la Corte de Fort Lauderdale explicando los argumentos de por qué el juez debe rechazar la decisión, para que éste estudie y dé su veredicto, probablemente el 4 de mayo.



“La Regla 50, más o menos, no es técnicamente una apelación, es una apelación donde apela al juez, entonces el juez puede decir sí o no. Después de esto, si nosotros ganamos, si él dice ‘yo voy a ratificar’, es muy probable que los abogados de Goni van a apelar a la Corte de Apelaciones, la Corte Superior y probablemente van a apelar también a la Corte Suprema”, añadió.



Respecto a cuánto tardaría esto, Becker dijo que “generalmente es así unos dos (años); tal vez si tratan de ir a la Corte Suprema, tres (años); si acepta la Corte Suprema, tal vez un poco más, pero dejemos por eso entre un año hasta tres años”, señaló.







DATOS



“No es momento de hablar de dinero”. Becker dijo que mucho se especuló con lo que determinó el tribunal de otorgar los 10 millones de dólares en forma de resarcimiento; además del pago a los abogados, entre otros, pero que ahora “no es el momento de hablar de dinero”.



Goni entrega alegatos; víctimas lo harán el 25. Tras la apelación de la defensa de Goni al fallo del jurado, los abogados del expresidente entregarán mañana su alegato respecto a la “Regla 50” y el próximo 25 de abril será el turno de los juristas de las víctimas. El 4 de mayo habrá opción de réplica y el juez decidirá ese día si da un veredicto o analiza más tiempo el caso.