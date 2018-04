Bolivia tilda de inamistoso el plan migratorio de Chile



10/04/2018 - 08:13:22

La Razón.- El presidente Evo Morales cuestionó ayer el nuevo plan migratorio de Chile porque “no garantiza paz ni amistad con Bolivia”, luego de que su homólogo chileno, Sebastián Piñera, anunció un proyecto de ley que endurece la política contra los extranjeros.



En el Palacio de la Moneda, en Santiago, Piñera dijo que su nación “necesita una nueva ley migratoria, adaptada a nuestros tiempos y que garantice una migración segura, ordenada y regular, que abra las puertas a lo que le hace bien a Chile y cierre las puertas a lo que nos causa daño”.



Según La Tercera, uno de los puntos establece “combatir el tráfico de migrantes y establecer acciones eficientes y seguras para luchar contra el ingreso irregular y clandestino al país, impidiendo además que personas con antecedentes penales entren a Chile”.



La intención es reformular la Ley Migratoria vigente desde 1975, en la dictadura de Augusto Pinochet. AFP informa que se plantea la creación del Servicio Nacional de Migrantes y prohíbe el paso a otra categoría migratoria a los que hayan ingresado como turistas.



“Quienes quieran radicarse en Chile se les otorgará una “residencial temporal” que solo podrá pedirse fuera del país, luego de la cual se podrá optar a la residencia definitiva o la nacionalidad chilena al cabo de cinco años. Para enfrentar la situación de los inmigrantes irregulares, se hará una regularización extraordinaria para todos los que hayan ingresado antes del 8 de abril”, añade.



Según datos oficiales casi un tercio del millón de inmigrantes que habita en Chile está de forma ilegal. Piñera acotó que para acogerse a la regularización, los postulantes no podrán tener antecedentes penales en Chile ni en sus países de origen.



Espere…



Eso no es todo. Aparte, anunció que desde el lunes 16 se exigirá un visado de turismo para los ciudadanos haitianos. La mayoría ingresaba con visa de turista, que permite permanecer en el país por 90 días, y luego se quedaban de manera irregular. En cuanto a los venezolanos, comunicó la creación de una “visa de responsabilidad democrática” que podrán solicitar a partir del lunes 16 en los consulados chilenos de Venezuela.



El canciller Roberto Ampuero tuiteó: “Chile es un país abierto, en el que siempre serán bienvenidos quienes vengan a aportar. Con la firma del proyecto de una #NuevaLeyDeMigración queremos que esta sea ordenada (...)”.



Pero el diputado opositor Matías Walker indicó que “los anuncios del Gobierno respecto a distintos tipos de visa según país de origen huelen a inmigración selectiva y me genera enormes dudas respecto al cumplimiento de tratados internacionales suscritos por Chile”, según la agencia AFP.



Tras los anuncios, el presidente Morales lanzó su cuestionamiento por Twitter. “Quiero construir puentes de entendimiento y no muros de enfrentamientos. Los pueblos tenemos que construir buena vecindad, respetando nuestra identidad y dignidad. Son tiempos de solidaridad y de complementariedad. Todo para bien de nuestros pueblos”.



En otro mensaje en la red social sostuvo: “Con campos minados, prohibición de ingreso a autoridades nacionales, persecución a servidores que luchan contra contrabando y últimas restricciones contra migrantes bolivianos. Gobierno Chile no garantiza paz ni amistad con Bolivia. Política aislacionista es política imperialista (sic)”, en referencia al Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904, que es observado por el gobierno de Morales por su incumplimiento.