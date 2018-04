Caravana parte rumbo a la Cumbre



El Día.- Los líderes cívicos cruceños vienen insistiendo en que la lucha por el 21F no ha concluido y que más al contrario continuarán las medidas de presión para lograr que el Gobierno respete lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) y los resultados del 21F. Desde el MAS los militantes han minimizado una movilización hacia Lima, Perú. De todas maneras, un grupo de alrededor de 30 activistas, acompañado de miembros de la prensa partió ayer hacia Cochabamba como primera escala, para luego de tres días arribar como destino final a la capital peruana, para coincidir con la Cumbre de las Américas. Se denomina El grupo se denomina "la Caravana Democrática 2018".



Medida de presión. Los marchistas hicieron una partida simbólica el domingo, desde el atrio papal frente al Cristo y ayer se hizo efectiva la marcha en un bus desde la terminal Bimodal.



Las plataformas protestan en contra de las autoridades bolivianas por el desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero 2016, donde ganó el no a la reelección de Evo Morales, aprobando por encima de estos una sentencia constitucional donde se da la tutela a la reelección indefinida de autoridades electas en el país.



Adhesiones en el camino. La Caravana llegará primeramente a Cochabamba, donde se prevé que se unan representantes de ese departamento y de otros aledaños. Inmediatamente, seguirá camino hacia La Paz para sumar más viajeros.



Eduardo Gutiérrez, representante de la plataforma SOS.Bolivia, confirmó que la concentración central será en la ciudad de La Paz, desde donde partirán hacia Lima, Perú, en caravana. “Queremos dar a conocer a la población internacional que en Bolivia no se respetan los derechos democráticos y se violentan nuestras normas básicas”, dijo Gutiérrez.



Indicó que en Lima, Perú, también estarán siendo acompañados por los residentes bolivianos, quienes ya esperan a las delegaciones bolivianas que protestarán cerca del evento internacional de la Cumbre de las Américas.



Programa. De acuerdo al cronograma establecido, y si no hay mayores contratiempos, el grupo debe estar mañana en La Paz para reunirse con otros manifestantes y luego viajar sin parar hasta Lima para poder alcanzar la cumbre, que termina el viernes. Una vez concluida, iniciarán el retorno y se espera que hasta el lunes estén de retorno en Santa Cruz.



