Tribunal Electoral no responde si revocatorio contra Revilla va o no

10/04/2018 - 08:09:27

EL Diario.- Mientras un grupo de ciudadanos paceños, afines al oficialismo, continúan recolectando firmas para el revocatorio contra el alcalde y líder de Sol.bo, Luis Revilla, el Tribunal Electoral Departamental (TED) no aclaró si este proceso continúa o está en observación, mientras tanto, en distintos puntos de la ciudad se recolectan firmas con presuntos indicios de nulidad.



Ante la incertidumbre sobre la legalidad de las firmas que están recolectando los promotores de la iniciativa popular de revocatoria contra el alcalde paceño, Luis Revilla, EL DIARIO insistió en comunicarse con Antonio Condori, presidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz (TED La Paz), sin ningún éxito.



Y la preocupación parte porque el presidente del TED La Paz, el lunes 2 de abril, dijo: “Si ahora está recabando firmas y huellas el señor (Jesús) Vera son nulas, no tienen un valor legal para nosotros (…) vamos a notificar a Jesús Vera y a otros con los formatos y a partir de esa notificación corren los 90 días, para recabar firmas”.



Después de esa fecha no hubo mayor información oficial proporcionada por el TED.



Sin embargo, uno de los promotores del revocatorio contra el Alcalde paceño y concejales, informó que las firmas y huellas recolectadas tienen legalidad desde el 29 de marzo.



Por lo que se hace necesaria una información oficial, para saber si el proceso contra el alcalde Luis Revilla prosigue o se suspendió, es decir, el TED aún no informa si el TSE ya le puso en conocimiento el resultado de la impugnación, que interpuso el Alcalde paceño; y si en ese sentido ya notificó a los solicitantes con los formatos del libro y otros pormenores.



ES “FORZADO E INTERESADO”



En este contexto, ayer el director jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Fernando Velásquez, calificó este proceso como “forzado, interesado y politizado” y conminó a los ciudadanos paceños a no hacerse engañar por un proceso revocatorio “irregular”.



“Creemos que hay un manejo discrecional de la norma, eso es lo que creemos y aquí lamentablemente se está forzando un proceso de revocatoria que tiene una finalidad e interés político”, aseveró Velásquez.



Por lo tanto, supone que la recolección de firmas y huellas no es fiable y más podría tratarse de un engaño, preparado por uno de los “promotores” del proceso de revocatorio.



“Nosotros alertamos a los ciudadanos, de no hacerse engañar con este ciudadano (Jesús Vera), de no adscribirse a un procedimiento tan irregular llevado a la chacota; por tanto será el ciudadano el que tome, sin perjuicio por su puesto, su decisión”, manifestó Fernando Velásquez.



En tanto, informó que están en plena preparación de la acción de Amparo Constitucional contra el proceso de revocatorio que pretende implementar el TED porque han perdido la confianza en el Órgano Electoral Plurinacional.



“Hemos demostrado con claridad de que el admitir la personería de la Fejuve en la revisión de un acto era totalmente irregular, en este caso el TSE nos rechaza y creemos que ya no es una instancia que nos va garantizar un marco de imparcialidad y por eso es que tenemos que acudir a una instancia neutral”, aseveró Fernando Velásquez.



Consideró el director jurídico que el señor Vera no cumple como autonombrado dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y por eso actúa como persona natural y estos son irregularidades, según Velásquez.



“Solo pedimos un procedimiento transparente, no estamos pidiendo nada más al TED, que actúen con transparencia, pero se está tiñendo de un manto de duda y falta de ética y por ello hemos anunciado estas medidas legales en vía del amparo constitucional”, informó.



Informó que recurrirán al amparo constitucional, porque creen que se ha vulnerado derechos con relación a todo el sistema normativo, a partir de que le permiten al señor Vera hacer observaciones, que dan lugar a la nulidad y modificación.



“Habido una vulneración de derechos con relación a todo el sistema normativo, (…) aquí hay una omisión procedimental muy clara porque hay una vulneración de derechos y seguridad jurídica violentada y el TSE no observa esto más bien convalida este acto y por ello vamos acudir al TCP”, aseguró.