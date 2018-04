Odebrecht buscaba hacer negocios con Bolivia en 2016 a través de Lula



10/04/2018 - 08:00:20

El Deber.- Mostrando un acta de apertura de propuestas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz explicó que la compañía Odebrecht buscó tener relaciones económicas con Bolivia durante el gobierno del brasileño Inacio ‘Lula’ Da Silva hasta la gestión 2016.



“El acta del 31 de octubre de 2016, para la construcción de la planta de propileno y polipropileno, da cuenta de que la empresa Odebrecht Engenharia e Construcao Internacional S.A. fue una de las proponentes. No llegó a adjudicarse, pero se corrobora la conexión con Odebrecht, que pedía la intersección del Gobierno de Lula para influir en Bolivia sobre un contrato”, señaló Ortiz en una conferencia de prensa.



Por eso, dijo que insistía en que hay una “doble moral” de parte del Gobierno, de pretender investigar solo a Odebrecht cuando se conoce que en Bolivia la empresa que ejecutó obras fue OAS, por alrededor de $us 800 millones, y que forma parte del grupo de empresas del caso Lava Jato procesadas en Brasil.



Comisión investigadora



La semana pasada, a pedido del presidente Evo Morales, la Asamblea Legislativa creó una comisión especial mixta de investigación sobre vínculos contractuales entre el Estado y las empresas Odebrecht y Camargo Correa, que estarían ligadas a casos de sobornos a exfuncionarios en Bolivia para beneficiarse con obras millonarias.



Se designó a Susana Rivero, Betty Yañíquez, Adriana Gutiérrez y Milton Barón, del Movimiento Al Socialismo (MAS); al senador Víctor Hugo Zamora, del Partido Demócrata Cristiano (PDC); y al diputado Norman Lazarte, de Unidad Demócrata (UD). La comisión tendrá 180 días para terminar un informe.



“Se va a trabajar conforme a la Constitución y al derecho internacional sobre indicios que haya en el exterior. Este es un compromiso con el pueblo y la única forma de pagarlo es con un trabajo transparente y responsable. La primera reunión la vamos a tener en los próximos días, donde se va a elegir la cabeza y la metodología de trabajo. Sobre lo que dice Ortiz, nosotros tenemos que trabajar conforme al mandato de la Asamblea”, contestó la diputada Yañíquez.



La oposición, por su cuenta



Mientras tanto, viendo que la comisión limitaba su investigación a dos compañías brasileñas, la oposición decidió instalar su propia comisión, porque asegura que la empresa Odebrecht, además de Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS, está involucrada en al menos siete obras en el país.



“Insistimos en que para nosotros, el caso Lava Jato en Bolivia es sinónimo de OAS. Es el principal actor. No es casualidad que el MAS se niegue a investigarla. Es porque los tres grandes contratos que obtuvo OAS, los obtuvo durante la gestión del presidente Evo Morales. Entonces, hubo una estrecha relación de OAS con el gobierno de Lula y del presidente Morales”, añadió el senador cruceño Óscar Ortiz, aunque no cree que habrá colaboración de las fuentes públicas.



Se dará información



Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, explicó haber pedido un relevamiento de información a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), con documentación del ex-Servicio Nacional de Caminos (SNC), sobre las empresas que han ejecutado obras y que tienen que ver con el tema de la investigación de la Asamblea.



“Se puede pedir informe al respecto. No hay ninguna restricción ante esta situación. La comisión de la Asamblea definirá la información que necesita y nosotros estamos prestos para coadyuvar en esta investigación”, señaló la autoridad.



Piden incluir a morales en las investigaciones



En días pasados se difundió un correo electrónico, fechado el 15 de enero de 2009, donde Marcelo Odebrecht explicaba a sus socios que tuvo oportunidad de hablar en Santa Cruz con Lula sobre un proyecto petroquímico, pero que Morales prefería que su empresa incursionara en el área de azúcar y alcohol en el norte de Santa Cruz.



La oposición sugirió ayer a la comisión mixta de la Asamblea incluir al presidente Evo Morales en las investigaciones, al haber sido mencionado en dicho correo.



Pero el diputado del MAS Franklin Flores sugirió a la oposición leer primero el correo electrónico para saber qué dice y que no se basen en rumores, porque en el contenido se señala que el presidente Morales no tiene las intenciones de hacer negocios. /Erbol



En la jornada



Intervención

Oficialismo sospecha que el Gobierno de Estados Unidos, a través de sus agentes, ha estado fabricando datos contra Lula da Silva, Maduro y ahora Morales.



Información

La comisión paralela de la oposición espera que las instituciones públicas les den informes orales y escritos para continuar investigando por su propio lado.



Límites

La comisión oficial, creada por la Asamblea Legislativa, está conminada a terminar sus pesquisas en 180 días.