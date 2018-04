Evo prevé cambiar derechos adquiridos sindicales



10/04/2018 - 07:53:28

El Diario.- El presidente Evo Morales anunció este lunes en Tarija que impulsará cambios a los derechos adquiridos “indeseables” de dirigentes sindicales, porque algunos ganan más que el presidente del Estado y gozan de una declaratoria en comisión.



Durante la entrega de una sede de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), dijo que se torna difícil aplicar cambios en algunos sindicatos, porque invocan la figura legal de los derechos adquiridos, pero “a veces hay derechos adquiridos hasta indeseables”, puntualizó.



“Sólo quiero decirles algunos dirigentes declarados en comisión, ganan más que el Presidente y cuando quiero cambiar esto (dicen:) ah…el sindicato, los derechos adquiridos. Hay otros sectores sociales, dirigentes sindicales que no tienen este derecho. Yo digo hay que hacer cambio aunque es un cambio duro pero necesario para bien de todas y todos”, manifestó en su discurso.



Manifestó que antes, durante la época neoliberal, no había presencia de Estado porque estaba en manos de la empresa privada, pero ahora sí hay presencia del Estado y por ello existen obras para las sedes sindicales, pequeñas, medianas y grandes.



Recordó que a la Central Obrera Departamental dotaron de un edificio que funciona como pequeño hotel y así en todas partes, porque es obligación del gobierno facilitar las sedes para que los trabajadores puedan debatir demandas con racionalidad pensando siempre en Bolivia.



Señaló que algunos dirigentes solo piensan en su sector o en su región y no piensan en Bolivia. “Los dirigentes sindicales yo diría casi más del 90 por ciento, venimos viendo nuestra querida para atender la demanda de los sectores sociales como contar con recursos económicos”.