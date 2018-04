Engevix niega vínculo con Odebrecht y está a disposición de las autoridades



10/04/2018 - 07:48:59

Los Tiempos.- El Grupo Nova Engevix, que está en Bolivia a través de Engevix CAEM, niega cualquier vínculo con el caso Odebrecht y está a disposición de las autoridades para cualquier aclaración necesaria, según un comunicado enviado por la firma brasileña.



La declaración de la empresa surge después de una publicación realizada por Los Tiempos en la que se denuncian los vínculos de Engevix con el caso Odebrecht, acusada presuntamente por dar sobornos a funcionarios de Brasil para tener jugosos contratos con Petrobras.



La empresa Engevix CAEM firmó el primer contrato de supervisión con Misicuni en abril de 2007. Posteriormente, el primer trimestre de 2013, rubricó un segundo convenio por excepción por más de 2,9 millones de dólares, que sumados al primero llegan a un monto aproximado de 4 millones de dólares.



“El Grupo Nova Engevix y la Empresa CAEM, que componen el consorcio Engevix- CAEM, afirman que sus contratos en el Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo aquellos para la supervisión de la presa de Misicuni, se hicieron dentro de la más estricta legalidad y corrección, respetando y cumpliendo con calidad los requisitos solicitados en los procesos de selección”, indica la firma brasileña a través de un correo electrónico.



Sin embargo, la bancada opositora de la Asamblea Legislativa Departamental anunció ayer la creación de una comisión para investigar los contratos firmados entre la empresa Engevix CAEM y Misicuni.



Según refirió la asambleísta Lizeth Beramendi (Único), existen varios indicios de corrupción como el incremento de la inversión para la ejecución del proyecto y las demoras en la entrega de la obra.



En tanto, el asambleísta Mario Orellana, que denunció el caso en 2016, indicó que existen muchos elementos que visibilizan una supervisión deficiente del proyecto por parte de la empresa Engevix CAEM.



El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) de Brasil juzgó el 2017 la apelación del núcleo de la empresa Engevix. La Octava Clase confirmó la condena del exvicepresidente de la constructora Gerson de Mello Almada y aumentó la pena en 15 años, según diarios brasileños.



El Grupo Nova Engevix argumenta que en “nada están relacionadas” con Odebrecht o Camargo Correa. Añade que: “Está a disposición de las autoridades para cualquier aclaración necesaria”.



El caso emails



Los asambleístas de oposición exigen que la Comisión Mixta, designada a investigar los vínculos de corrupción de Camargo Correa en Bolivia, indague también sobre el email del 15 de enero de 2009, en el que el empresario Marcelo Bahía Odebrecht menciona al presidente Evo Morales respecto a la actividad “petroquímica” y la influencia de Luiz Inácio Lula da Silva sobre el mandatario.



La diputada Jimena Costa (UD) mencionó que no se puede omitir a nadie de las investigaciones, más aún cuando hay información que vincula a los políticos, del partido que fuese, con las redes de corrupción transnacionales.



“El querer eliminarlo o eximirlo de una investigación es prueba de culpa, debe hacerse una investigación exhaustiva. Es muy difícil que no esté presente, sabemos la proximidad de Evo con Lula da Silva, el Bandes, la empresa Queiroz Galvao, entre otros. Todos tienen que ser investigados”, puntualizó.



En tanto, su colega de oposición Óscar Ortiz expresó que el caso de millonarios sobornos realizados por varias empresas brasileñas en diversos países.



A su vez, el oficialista Franklin Flores (MAS), insinuó que posiblemente se trate de un montaje del imperialismo, además de sugerir a la oposición leer detenidamente el documento que salió a la luz y evaluar el contenido. “El documento para mí no tiene ningún impacto”, dijo.







OAS ejecutó 3 proyectos. La firma acusada de corrupción estuvo a cargo de tres proyectos carreteros en el país, incluida la vía al Tipnis.







DATOS



Odebrecht se presentó a una licitación de YPFB. El senador Óscar Ortiz presentó pruebas de que Odebrecht, la principal empresa acusada por la operación Lava Jato, estuvo buscando contratos en el país hasta 2016, utilizando al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para mediar en las negociaciones.



Evo y Lula negociaron varios proyectos. El jefe de Estado Evo Morales sostuvo una relación estrecha con el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Cuando Lula estaba como primer mandatario llegó en varias oportunidades para negociar temas relacionados a hidrocarburos, carreteras y la industrialización de litio en el salar de Uyuni.







INFORME



OCDE, CEPAL Y CAF



Ciudadanos pierden confianza por casos de corrupción



Tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Y alrededor de un 80 por ciento creen que la corrupción está extendida en las instituciones públicas.



Estas cifras se han deteriorado desde niveles del 55 por ciento y 67 por ciento en 2010, respectivamente. La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo así en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social.



Perspectivas Económicas de América Latina 2018 “Repensando las Instituciones para el Desarrollo” plantea que es necesario reconectar a las instituciones con los ciudadanos, respondiendo de mejor manera a sus demandas y aspiraciones para fortalecer un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe (ALC).