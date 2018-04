Liberan a otro exejecutivo del Banco Unión



10/04/2018 - 07:45:43

Página Siete.- El Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz dispuso liberar con medidas sustitutivas al exjefe de Operaciones Departamentales del Banco Unión, Ariel Nicolás Uriarte, vinculado al desfalco millonario realizado por Juan Franz Pari.





Uriarte es el segundo exfuncionario de Banco Unión que salió de la cárcel en esta gestión. La primera fue la exsubgerenta regional de Operaciones, Mariela Valdés, quien se benefició también con la detención domiciliaria hace un mes. Ni Uriarte ni Valdés tuvieron relación directa con el caso, pero estuvieron presos durante cinco meses.





También los amigos de Pari, por haber sido parte de un grupo de WhatsApp, fueron aprehendidos y siguen con detención. El desfalco de Pari, de 37,6 millones de bolivianos, fue descubierto en septiembre del año pasado y la Fiscalía pidió la detención de 24 personas, muchas de su círculo íntimo y funcionarios del banco que no tenían ni control sobre los retiros que hacía Pari ni sus actividades tenían que ver con la parte de depósitos del banco.





En noviembre de 2017 Uriarte fue detenido preventivamente porque presuntamente desde su cargo no hizo los controles financieros suficientes y facilitó a Pari el desfalco.





“El jefe de Operaciones Departamental ha sido cesado en su detención preventiva que es justa, que definitivamente los funcionarios (que no se relacionaron) directamente con Pari no tendrían por qué estar con detención preventiva”, informó Saúl Villarpando, abogado de otra de las detenidas.



Villarpando es abogado de Carmen Vargas, otra exfuncionaria del Banco Unión, detenida y de quien se llevará su audiencia de acción de libertad.