Oposición teme por el voto con la ley de control de datos



10/04/2018 - 07:37:22

Página Siete.- La oposición considera que el anteproyecto de ley, que pretende modificar la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y permitir que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic) acceda a datos personales, dará lugar a un eventual control del voto.





“Naturalmente que hay susceptibilidad si se habla de acceder a datos personales. En Venezuela, el voto es electrónico y aún así se registraron estos hechos. Es un riesgo que esperemos no tengamos que correr”, dijo el diputado opositor Luis Felipe Dorado.





Ayer se conoció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) alista esta normativa para que los datos de las personas sean compartidos entre el Servicio de Registro Cívico (Sereci) y el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), que hasta ahora actuaban de manera independiente en el acceso a esta información.





Asimismo, el anteproyecto plantea la inclusión de la Agetic, entidad pública que está bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, en la “tenencia” de esta información clasificada.





“El problema del MAS es que lanza proyectos de ley sin el consenso de la ciudadanía. Lo que falta aquí es la socialización del tema porque no sólo existiría riesgo de manipular el voto, sino la vulneración a la privacidad”, añadió Dorado.





El senador de oposición Arturo Murillo recordó que el diputado Víctor Gutiérrez, afín al oficialismo, amenazó con enviar a la cárcel a quienes apoyen el proceso de revocatorio en su contra.



Control de votantes





“Prácticamente dijo que averiguaría sus direcciones, nombre, apellido, en fin, para eso quieren este proyecto de ley, para controlar la intención electoral de la gente”, aseveró Murillo.





El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas garantizó que el Órgano Electoral no transferirá datos personales, como establece el anteproyecto. “Hay privacidad en los datos y eso lo va a mantener el Órgano Electoral por mandato de la Constitución Política del Estado y las leyes. El ciudadano no tiene que preocuparse”, declaró la autoridad a Urgentebo.com.





El diputado oficialista Avilio Vaca sostuvo: “No se puede satanizar todo lo que diga o haga el Gobierno. Creo que hay que ser un poco más cautos en las afirmaciones, porque en ningún momento se dijo que se iba a controlar el voto”.





El anteproyecto de ley ya fue aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, informó su presidenta, Mireya Montaño. Ahora se espera que sea tratado esta semana en el pleno de Diputados.





La normativa



¿Qué propone? El parágrafo V del anteproyecto establece la participación de la Agetic, que es una instancia que está bajo tuición del Ministerio de la Presidencia. Fue creada por el decreto 2514, en septiembre de 2015.

Objetivos El anteproyecto apunta a modificar el artículo 79 de la Ley del OEP y señala que el Sereci otorgará al Segip acceso de consulta en línea, mediante mecanismos de interoperabilidad a todos los datos de certificados de nacimiento, estado civil y certificado de defunción de las personas naturales registradas.

Aclaración La normativa aclara que sólo se accederá a esta información con la finalidad de mantener actualizada la información en Sereci y SEGIP.