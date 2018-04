Oposición pide investigar a Evo; MAS no ve razón

10/04/2018 - 07:35:33

Correo del Sur.- La oposición política sugirió ayer a la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga contratos con empresas brasileñas, incluir al presidente Evo Morales en las mismas, al haber sido mencionado en un correo electrónico que hace referencia a las intenciones de negocios en petroquímica y alcohol a través del ex presidente Lula da Silva, actualmente preso por corrupción.



El fin de semana se difundió un correo electrónico de 15 de enero de 2009, donde Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa del mismo nombre, explica a sus socios que tuvo oportunidad de hablar en Santa Cruz con Lula sobre el proyecto petroquímico, pero que Morales prefería que la brasileña incursionara en el área de azúcar y alcohol en el norte de Santa Cruz.



La diputada opositora Jimena Costa manifestó que no se puede omitir a nadie de las investigaciones, si hay información que permita vincular a los políticos del partido que fuese con redes de corrupción transnacionales.



“El querer eliminarlo o eximirlo (al Presidente) de una investigación es prueba de culpa, debe hacerse una investigación exhaustiva. Es muy difícil que no esté presente, sabemos la proximidad de Evo con Lula da Silva, el BANDES y la empresa Queiroz Galvao. Todos tienen que ser investigados”, declaró.



El diputado Amilkar Barral dijo que es preocupante que se mencione el nombre de Morales en las investigaciones de Lava Jato, lo que obliga nomás a ampliar la agenda de la Comisión opositora, porque hay muchas cosas por escarbar en las relaciones político-empresariales.



Manifestó que por acción de la OAS acabaron implicados los ex presidentes del Perú, Venezuela y Brasil, y en ese entendido “Morales debería ofrecerse a ser investigado en esa comisión dirigida por el MAS, aunque pasará lo mismo que en el caso Zapata que fue la única culpable”.



A pesar que el oficialismo eludió investigar a OAS, la oposición lo hará incluyendo a Queiroz Galvao que es la punta del ovillo de la corrupción, manifestó Barral, al anunciar viajes de la oposición a Perú y Brasil a recabar mayor información.



REACCIÓN DEL OFICIALISMO



El diputado del MAS, Franklin Flores, sugirió a la oposición leer primero el correo para saber qué dice y no basarse en rumores, porque en el contenido se señala que el presidente Morales no tiene la intención de hacer negocios.



Flores sospecha que el Gobierno de Estados Unidos, a través de sus agentes, estuvo fabricando datos contra Da Silva, Maduro y ahora apunta a Bolivia para inhabilitar a los gobiernos progresistas.



“El documento para mí no tiene ningún impacto porque el correo publicado por medios de comunicación no dice nada (…) no prueba nada (…) será verdad ese correo o será un invento más”, agregó y aclaró que el Gobierno de Morales está lejos de haber establecido acuerdos con Odebrecht.



"Estamos convencidos de que nuestro Presidente trabaja con la ética y moral establecidos en la Constitución y que viene no sólo de nosotros sino de nuestros ancestros", enfatizó.



"Esperamos que esos temas se diluciden al margen del correo que mencionan, y que no dice nada, porque hay que ver si este es o no cierto", indicó.



El subjefe de bancada del MAS, Pedro Choque, aseguró que el Jefe de Estado nunca incurrió en delitos de corrupción y opinó que si la Comisión encuentra motivos, que lo investiguen, a pesar de las mentiras que se puedan decir.