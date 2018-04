Ajuste salarial afectará el mercado laboral



10/04/2018 - 07:33:41

El Diario.- El Gobierno debe cuidar la estabilidad económica, no incrementar el déficit fiscal, así como velar por los empleos y las empresas formales, señalaron, por separado, los economistas José Gabriel Espinoza y Ernesto Bernal.



Al respecto, Espinoza afirmó que sólo 20% de la población económicamente activa tiene un empleo formal, con todos los beneficios, y a este grupo beneficiará o afectará la decisión que se tome respecto del incremento salarial.



Bellot señaló, la semana pasada, que la tasa de desempleo se incrementó en la misma proporción que se aumentó el salario, y esto no está bien –enfatizó– debido a que el país pierde competitividad, lo que se refleja en las pocas exportaciones de productos no tradicionales, (sin gas ni minerales).



Entretanto, Espinoza sostuvo que hay una correlación entre el incremento del desempleo con los aumentos salariales que se determinan a partir de la pérdida de dinamismo de la economía que se inició en 2011.



“Lo cierto es que son cifras relativamente bajas. En Bolivia el desempleo nunca fue un gran problema, más allá de la percepción de la población. Las personas desempleadas van al mercado informal de trabajo”, pero provoca la atomización de economía, señaló.



Incidió que las políticas sociales en vez de favorecer a los trabajadores y empresas a veces dan lugar a que los emprendimientos se reduzcan a pequeñas o familiares generalmente informales y los beneficios sociales se van diluyendo.



NEGOCIACIÓN



Tanto Bernal como Espinoza observaron, por separado, que la negociación entre Gobierno y trabajadores no llegarán a un acuerdo, ya que al final la última palabra decide el Ejecutivo el 1 de mayo.



Mientras Espinoza indicó que los incrementos salariales no son fruto de negociaciones con empresarios y trabajadores, sino es determinado por el Gobierno desde el 2006, y es por ello que el diálogo es una falacia.



En su criterio, el proceso de desaceleración de la economía nacional sigue en curso, y que no cambian las perspectivas, en especial de los organismos internacionales, que estiman un crecimiento de 4% para el país, mientras el Gobierno afirma que se llegará a 4,7%.



INFLACIÓN



En referencia a la tasa de inflación, Bernal precisó que alimentos registran alzas mayores a 3%, y los trabajadores, gran parte, destinan recursos para cubrir su canasta básica de alimentos.



Espinoza coincidió con Bernal, al indicar que los alimentos incrementaron constantemente sus precios, y es por ello que los trabajadores solicitan un incremento salarial superior al registrado la pasada gestión.



Mientras tanto, Bernal estimó sin precisar que se llegará a un punto medio en las negociaciones entre los trabajadores y el Gobierno.



Espinoza adelantó que el ajuste afectará directamente las arcas del Estado, debido a que el magisterio, salud, entre otros sectores son los que absorben una proporción considerable de recursos públicos, por lo que las autoridades nacionales estarían obligadas a recurrir a nuevo endeudamiento que tendrá a su vez impacto en el elevado déficit fiscal.