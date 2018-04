Gobernación exige conocer el plan de exploración de Tariquía



10/04/2018 - 07:31:59

El País.- El gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, pidió una audiencia al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, para que brinde información sobre los planes exploración y explotación de los campos San Telmo y Astillero, contratos que fueron promulgados este fin de semana por el Primer Mandatario.



El Ministro de Hidrocarburos indicó que las dos áreas se sobreponen a la reserva de Tariquía, pero insiste en que la afectación será mínima.



“Estas áreas se sobreponen a Tariquía, que es un área reservada, pero la afectación sería el 0,014 por ciento de la porción de todo lo que es Tariquía, es decir casi nada”, afirmó Sánchez.



Sin embargo, Oliva explicó que esta ley no fue consultada ni anunciada con anticipación. “Nos hubiera gustado conocer a detalle este proyecto y recibir información de parte del Ministerio de Hidrocarburos. Hemos convocado al señor Ministro y lo vamos a volver a hacer. Todo el proyecto tiene un impacto, por eso es fundamental que la población conozca el alcance del mismo y que se pueda evitar cualquier tipo de susceptibilidad”, expresó el Gobernador.



Según los informes de YPFB, en San Telmo va a haber una inversión de 193 millones de dólares para la exploración, en Astillero 489 millones de inversión; total cerca de 700 millones de dólares.



Pese a las atractivas cifras, Oliva señaló que es necesaria una explicación por parte del Gobierno porque se trata del reservorio de agua y oxigeno más importante del departamento.



“Tariquía es para nosotros fundamental, es el pulmón de este departamento y necesitamos saber cuál es el alcance de estas iniciativas. Estas iniciativas se anuncian cuando ya están definidas, si es un proyecto que va a beneficiar a Tarija no debería haber ningún reparo para proporcionar toda la información para compartirla con el pueblo”, dijo Oliva.



Explicó que el proyecto aprobado no fue socializado ni comunicado a la población del departamento y por lo tanto genera dudas y críticas que deberán ser absueltas por el Ministro Sánchez. Expresó que se intentará nuevamente tener contacto con este funcionario del Gobierno.



“Nadie está en contra del Gobierno ni de sus iniciativas, pero todos estamos a favor del pulmón de Tarija y si el proyecto no afecta al pulmón de Tarija por qué tenemos reparo de informar y comunicar el alcance del mismo. Si todo está en orden ¿por qué tenemos problema en que los mismos comunarios que han hecho conocer su vos no sean debidamente escuchados o atendidos por las autoridades nacionales?”, cuestionó el gobernador.



Además, manifestó que existen numerosas observaciones por los directos afectados, en este caso los mismos comunarios de la reserva e instituciones departamentales que además exigen conocer de manera directa el alcance de la exploración y explotación de hidrocarburos en Tariquía.



El secretario de Coordinación, Waldemar Peralta Méndez, indicó que aprovechando la presencia del presidente, Evo Morales, se pretende suscitar una reunión para aclarar varios temas como el de Tariquía, ya que está vinculado al área de hidrocarburos.



“Hay muchos temas en agenda, como la petroquímica, la exploración en la reserva de Tariquía y varios otros que están circunscritos al futuro de Tarija”, expresó Peralta.



Oliva: Tarija no recibió un trato justo



El gobernador, Adrián Oliva, lamentó las condiciones en las que el departamento fue sobreexplotado en cuanto a sus reservas hidrocarburíferas. “Este es un departamento que ha sido sobreexplotado, el país se ha beneficiado de los recursos de Tarija y no hemos recibido un trato justo como departamento cuando nuestros recursos han intentado agotarse. Hemos sufrido muchos problemas y lo que merecemos conocer es el impacto y las medidas que se van a tomar”, dijo Oliva.