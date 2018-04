Oposición repudia que MAS incentive a lotear el Tunari



10/04/2018 - 07:30:11

Los Tiempos.- Después de que el gobernador Iván Canelas se mostró a favor del proyecto de ley que busca legalizar 60 mil construcciones sobre la cota 2.750, el límite urbanizable del Parque Nacional Tunari (PNT), los asambleístas de oposición consideran que promueve la proliferación de construcciones ilegales y revela la actitud política del MAS de depredar el área protegida.



Canelas dijo el domingo: “Tenemos en el PNT gente que está asentada desde hace muchos años y no cuenta con servicios básicos, apoyamos la iniciativa del diputado Gutiérrez, no por él, sino por la gente de escasos recursos”. También calificó como “inhumano” el desalojo y afirmó que es mejor apoyar a los asentados que luchar contra ellos.



El asambleísta Mario Orellana afirmó: “Nos sorprende las declaraciones del Gobernador. No nos parece apropiado que se hagan declaraciones que responden a intereses políticos, en vez de dar una soluciones estructurales”.



Aseguró que la gestión de Canelas no hizo nada para proteger el Tunari. “Vamos a pedir al Gobernador para que nos explique el motivo de sus declaraciones, que dan rienda suelta para una mayor presencia de loteamientos”.



El asambleísta Freddy Gonzales indicó que parece que se quiere favorecer a los loteadores y solicitó que el Gobernador aclare su postura.



“El Gobernador no ha sido muy preciso al hablar, más bien, su actitud ocasionaría que proliferen la venta de lotes, que se aceleren las construcciones. El MAS ha tomado la voluntad política de legalizar todo por encima de la cota 2.750 y ése nunca era el propósito de la ley”, indicó.



Canelas reiteró ayer que “es un tema complicado, pero hay que tomar una decisión en torno a qué se va a hacer con las 60 mil familias que viven en esa región y que con seguridad no van a salir y que requieren y necesitan tener servicios como tiene cualquier familia en Cochabamba”.



Dijo que la Gobernación tiene una política de preservación del Parque Tunari con un enfoque de desarrollo, progreso y medio ambiente, pero no explicó cuáles son esas políticas ni las acciones que se realizan para cumplir estos objetivos.



“Tengo entendido que la propuesta es para tratar de legalizar y evitar que haya nuevos asentamientos”, declaró.



La intención de legalizar los asentamientos se da a dos meses del peor desastre registrado en Tiquipaya, que afectó a las construcciones cercanas al Parque Tunari y a la franja de seguridad del río Taquiña.







DATOS



Principal reservorio. El Parque Nacional Tunari (PNT) es considerado el principal reservorio acuífero de Cochabamba, entre otras varias funciones ambientales del lugar.



Varias provincias. Abarca las provincias de Ayopaya, Cercado, Quillacollo, Chapare y Tapacarí. Los municipios involucrados son: Morochata, Cochabamba, Quillacollo, Sipe Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua, Sacaba, Colomi, Villa Tunari y Tapacarí, en la zona andina.



Extensión. Toda el área protegida ocupa una extensión de 309.091 hectáreas de terrenos, entre bosques y otros.







TAMBIÉN CONSTRUYEN MANSIONES SOBRE LA COTA



El asambleísta Freddy Gonzales, que hace un seguimiento del Tunari, indicó que sobre la cota 2.750, además de viviendas precarias, proliferan las construcciones de lujo o mansiones.



Las zonas más críticas están en los municipios de Cercado y Tiquipaya. “Nosotros hemos encontrado que sobre la cota y detrás de Pucun Pucun, la construcción de mansiones de lujo”, indicó.



El material de construcción se esconde entre la maleza y los trabajos de construcción se realizan en la noche y los fines de semana.



“Hemos denunciado recurrentemente que hoy continúan las construcciones de viviendas ilegales en el Parque Tunari en varios de los municipios, fundamentalmente, Tiquipaya. El MAS ha tomado la voluntad política de legalizar todo por encima de la cota y ése nunca era el propósito”, dijo.



Entretanto, la asambleísta Lizeth Beramendi dijo: “La declaración (de Iván Canelas) demuestra su falta de compromiso con el espíritu ecologista, con la norma. Él debería ser el primero en sancionar contra el loteamiento y la aniquilación del Tunari; y es al revés, el Gobernador está en contrarruta, está en contra del resguardo de la naturaleza”.