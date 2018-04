Por déficit de ítems padres pagan al mes Bs 700.000 en el Plan Tres Mil



El Día.- Los padres de familia de la unidad educativa Elva Antelo Jordán, que tienen hijos en el ciclo inicial deben cancelar Bs 90 al mes, por la falta de ítems de maestros. En este mismo establecimiento, ubicado en Los Lotes, los del ciclo primario cancelan Bs 60, igual por horas déficit, informaron los padres de familia. En otro establecimiento, Normandía, se aporta mensualmente Bs 20 por estudiante. Uno de los distritos que más déficit de horas tiene es el Plan Tres Mil donde, según informó la dirigencia de las juntas escolares, no hay ítems para 361 maestros. Para cancelarle el sueldo mensual a ellos deben reunir cerca de Bs 612.000. A esto se suma el déficit de ítems de cargos administrativos, con lo que en total al mes reúnen Bs 700.041. Los padres de familia junto con los maestros estiman que a nivel departamental se adeudan 1.000 ítems. Ambos grupos se unieron ayer para radicalizar las medidas de presión. Se instaló una vigilia en el ingreso de la Dirección Departamental de Educación (DDE).



Déficit de varios años. De la unidad educativa Elva Antelo Jordán, el padre de familia Florencio Equise, indicó que la falta de ítems la arrastran desde hace más de tres años, en total les faltan cuatro ítems. "Se paga según el curso al que le falta profesor. Pero esto hace años no se soluciona", lamentó. Otra madre de familia, Katerine Llorenti, la U.E. Ignacio Warnes turno tarde, indicó que les faltan 180 horas para maestros de inicial, primaria y un administrativo, el regente. "Estamos cansados de pagar de nuestro bolsillo. Además de los ítems tenemos que pagar los déficits de horas de los maestros. Se supone que la educación es gratuita", reflexionó. El dirigente de núcleo del distrito educativo Plan Tres Mil, Wilfredo Vallejos, explicó que este distrito reúne 166 unidades educativas y en diversa magnitud, la mayoría tiene déficit de ítems. Detalló que en el conteo que realizaron minuciosamente, faltan 361 docentes, lo que equivale a 40.796. De estas, 9.544 corresponden a inicial; 15.224 primaria y 16.028 a secundaria. "En promedio los padres cancelan 15 bolivianos por hora de clases de un maestro sin ítems, por eso haciendo la sumatoria, solo por falta de maestros, en todo el Plan Tres Mil los padres reúnen cada mes el equivalente a 611.940 bolivianos siendo que la Constitución establece que la educación es gratuita", aseguró a tiempo de lamentar que esta situación se repite varios años. “Para hacer estudiar a nuestros hijos, uno acepta las condiciones. Pero ¿Todos los años?. ¡Esto ya es el colmo!", sostuvo. A esta falta, se suma la de los administrativos, agregó que en el Plan Tres Mil faltan para cancelar 9.144 horas. "En total los padres deben pagar cada mes más de 700.000 bolivianos. Esto quiere decir que al año los padres aportan para la educación más de 7 Millones de bolivianos solo en el Plan Tres Mil", resaltó.



Déficit en otros distritos. Marcel Soliz Zabala, dirigente de la junta escolar del distrito 2, indicó que solo en esta zona se adeuda 300 ítems, especialmente para formación técnica. Aseveró que a este problema se suman las horas déficits que tienen algunos maestros y que aún no cuantificaron, pero que son canceladas por los padres.



Maestros trasladan huelga a la DDE. El ejecutivo del magisterio urbano, Saúl Ascárraga, enfatizó que Santa Cruz es el departamento que más horas déficit tiene. Hasta ayer eran más de 20 maestros en huelga de hambre que fue trasladada desde las oficinas del magisterio urbano hasta la DDE. Luego de una masiva concentración en la que incluso algunas padres y maestros se crucificaron en el portón de estas oficinas administrativas. Ascárraga aseguró que la medida no se levantará hasta que dialoguen con las autoridades nacionales.



Abren la posibilidad de nivelar horas déficit, pero confirman descuentos. El director de la DDE, Salomón Morales, aseguró que están abiertos al diálogo y que tienen la posibilidad de nivelar las horas déficits de los maestros a los que solo se les cancela 72 horas, aunque esto estará condicionado a un reordenamiento y al techo presupuestario. Recordó que a inicios de año, se entregó 470 ítems al departamento, pero que pese a esto también se solicitó un nuevo informe a los distritales, especialmente al del Plan Tres Mil, para determinar si es necesaria una nueva entrega. La autoridad descalificó el paro y envió una circular a las unidades educativas confirmando que las clases son normales y que a los maestros que no asistan se les descontará.



Sin embargo, el dirigente del magisterio urbano, Saúl Ascárraga, solicitó nuevamente diálogo, pero esta vez con autoridades nacionales. En una carta que mostraron los padres de familia, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, indicó que este tema se debe dialogar con el DDE.



Paro se acató 70% en ciudad, y en provincia un 80%



Hoy concluye un paro de 48 horas que acató el magisterio tanto del área urbana como de la rural. El dirigente del sector urbano, Saúl Ascárraga, detalló que en la ciudad se acató la medida en un 70% de los establecimientos, mientras que en el área rural se alcanzó el 80%.



Enfatizó que incluso la medida fue con movilizaciones en los distritos educativos que cubren Mairana y Samaipata.



La anterior semana, el sector acató un paro de 24 horas. Los principales reclamos son: entrega de ítems de nueva creación y nivelación de horas. Aunque también se pide el reconocimiento económico de las licenciaturas del Programa de Formación Complementaria para Maestros y Maestras (PROFOCOM) y la aplicación del bachillerato técnico.