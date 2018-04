López advierte que medios de oposición tergiversan información para implicar a Morales en caso Odebrecht



09/04/2018 - 22:06:11

La Paz, (ABI).- La ministra de Comunicación, Gisela López, advirtió el lunes que medios de la oposición manipulan y tergiversan información referida con la trama de corrupción de Odebrecht para implicar al presidente Evo Morales en ese caso.



Un correo electrónico del 15 de enero de 2009, que figura entre los archivos de las investigaciones del caso Lava Jato, menciona al presidente de Bolivia como objetivo de Odebrecht.



Ese email corresponde al empresario Marcelo Bahia Odebrecht, quien relata las gestiones realizadas con el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para que éste interceda ante Morales en negocios petroquímicos que el grupo empresarial pretendía ejecutar en Bolivia.



"Medios de oposición publican hoy: "Email de Odebrecht cita a Evo en plan de negocios vía Lula". Pero lees el citado email y qué sorpresa: Odebrecht: "En mi opinión este proyecto no es de prioridad para Evo y su equipo". Manipulan, tergiversan, no contrastan, usan fuente dudosa", escribió López en su cuenta en Twitter.



Ese correo electrónico fue reproducido por la red Erbol, que también cita al co-procesado por el caso terrorismo en Bolivia, Hugo Achá, refugiado en Estados Unidos.



"Por qué la "noticia" obvia aclaración del citado email? Quién es realmente la fuente de esa nota mal intencionada? Un refugiado? No! Es un prófugo de la justicia, fugado a EEUU. Recaudador de la célula separatista. Llevó a Rozsa a Beni para articular plan separatista (Wikileaks)", señaló López en otro tuit.



Achá incluso solicitó que la comisión especial que conformó la Asamblea Legislativa Plurinacional investigue esas supuestas implicaciones del Gobierno boliviano en el caso de sobornos de la empresa brasileña que salpicó a América Latina.



"La "noticia" es sesgada. Deliberadamente ignora una declaración que deja establecido que el Presidente Morales no expresó ningún interés en los "negocios" de Odebrecht. Su fuente de información es un prófugo de la Justicia acusado de intentar dividir Bolivia con plan separatista", recalcó la ministra de Comunicación.