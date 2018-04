Torrico: Si la CIDH investiga constatará que hubo terrorismo



09/04/2018 - 22:04:58

La Paz, (ABI).- El asambleísta departamental y ex diputado, Gustavo Torrico, afirmó el lunes que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga la denuncia sobre el caso terrorismo, constatará que Bolivia se enfrentó a una confabulación planeada por grupos irregulares que pretendían dividir el país, como estableció la indagación de una comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados, en 2009.



"Claro, verá que sí hubo el intento de separatismo en el país", puntualizó en alusión a la denuncia sobre una supuesta violación a los derechos humanos contra ese grupo secesionista que admitió la CIDH la pasada semana.



Explicó que después de meses de lo sucedido en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde se desbarató ese grupo secesionistas, llegó "gente de Serbia" y afirmaron que los tres mercenarios que murieron en fuego cruzado con la policía, fueron ejecutados.



"Pero cómo pueden ver ellos eso si no estaban en el momento y, más allá de que vayan a decir algo a Estados Unidos, aquí hay autoridades nacionales que han elevado un informe en ese momento", sustentó.



En abril de 2009, la Policía Boliviana desbarató esa célula terrorista tras un operativo en el hotel Las Américas, después de descubrir que ese grupo criminal tenía planeado dividir el país por intereses económicos, políticos y sociales de grupos empresariales de esa región oriental.



Torrico, que formó parte de la comisión legislativa que investigó ese hecho, dijo que la demanda en la CIDH es contra del Estado boliviano y "no contra el presidente Evo Morales", como "quieren hacer creer".



"El informe de la comisión especial se constituye en el elemento principal de la defensa del Estado", en este caso, respaldó.



Subrayó que el informe de 2009 es un "elemento principal", porque fue elaborado por una comisión especial, nombrada por el parlamento boliviano, que tiene el respaldo de informes policiales, de la Fiscalía, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y de los peritos en balística, que determinaron que en el operativo del hotel Las Américas, hubo fuego cruzado.



"Todo esto demuestra que es el informe principal y es la mejor arma del Estado y que no hubo vulneración de derechos humanos en ningún momento", remarcó.