Confirman quinta muerte por influenza en Santa Cruz y declaran alerta de salud



09/04/2018 - 18:15:23

Santa Cruz, (ABI).- El director de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Roberto Torrez, confirmó el lunes que se registró el fin de semana la quinta muerte por influenza en el departamento de Santa Cruz, en la localidad de Comarapa de la provincia Vallegrande.



"Nosotros investigamos siempre las causas de las muertes, se solicitó que se tome muestras a este paciente y resultó positivo para influenza; estamos en epidemia y miren está ocurriendo en una época que no es invierno, sino en verano donde tenemos brote de epidemia", informó a los periodistas.



Según Torrez, la persona que falleció era un varón de 26 años de edad, que falleció por contraer la cepa H1N1, a diferencia de otros decesos que se debieron a influenza B y a H2N3.



Detalló que el paciente fue internado con un cuadro de neumonía varios días después de presentar los síntomas, lo que no permitió una atención efectiva y pronta con el medicamento Tamiflú.



Según el especialista, se recomienda a las personas que presentan síntomas similares al de un resfrío común "no automedicarse" y acudir a un centro de salud para determinar el tipo de afección que tiene.





Torrez dijo que las autoridades regionales en salud declararon una alerta sanitaria y que de momento se determinó asumir acciones no farmacológicas, como campañas de aseo y prevención ya que las vacunas estarán disponibles recién a partir de mayo.



El índice de muertes por influenza en la presente gestión está a punto de igualar el registrado en 2017, que llegó a seis casos.