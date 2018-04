Agentes federales allanan oficina de abogado de Trump



09/04/2018 - 17:37:49

VOA.- Agentes federales allanaron la oficina del abogado del presidente Donald Trump, Michael D. Cohen, apoderándose de documentos relacionados con varios temas incluyendo pagos a una actriz de cine adulto, según el diario The New York Times.



El FBI ingresó a la oficina de Cohen, localizada en Manhattan, con una orden de registro emitida después de que los agentes recibieron una referencia del Fiscal Especial, Robert S. Mueller II.



Cohen es parte de la investigación especial de Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016. El abogado también ha establecido que realizó un pago de $130,000 a la actriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.



"Hoy, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ejecutó una serie de órdenes de allanamiento y confiscó las comunicaciones privilegiadas entre mi cliente, Michael Cohen, y sus clientes", dijo Stephen Ryan, el abogado de Cohen a The New York Times "los fiscales federales me han informado que la acción de Nueva York es, en parte, una referencia de la Oficina del Fiscal Especial, Robert Mueller" dijo Ryan.



Ryan aseguró que Michael Cohen ha cooperado con las autoridades y ha entregado varios documentos relacionados a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales.