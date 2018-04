Ministro de Gobierno recomienda realizar nuevo estudio técnico sobre campo Incahuasi



09/04/2018 - 14:21:39

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo el lunes que la vía más factible para lograr la liberación de las regalías por la producción del campo gasífero Incahuasi es realizar un nuevo estudio técnico para determinar si dicho reservorio pertenece a Chuquisaca o Santa Cruz, tal como lo exige una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



"Lo más aconsejable es realizar un nuevo estudio técnico expedito, para no dejar ningún margen de chicanería y así destrabar la asignación de regalías", dijo en una conferencia de prensa dictada en la ciudad de Santa Cruz.



En noviembre pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi y deja los recursos en custodia, en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca.



Romero explicó que la segunda parte de esa sentencia constitucional da a entender que se tiene que realizar un estudio técnico para determinar si la producción de Incahuasi pertenece al departamento de Santa Cruz o de Chuquisaca.



Lamentó que la Gobernación de Santa Cruz no haya presentado un recurso de complementación y enmienda para demostrar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ya realizó un estudio anterior, que determinó que Incahuasi está en un 100% sobre territorio de Santa Cruz.



Según Romero, ese descuido del gobierno departamental dio lugar a "una chicana jurídica" que señalaba que dicho estudio se realizó antes de que se logre conciliar 30 vértices de los límites entre ambos departamentos, los mismos que no tienen ninguna relación con Inacahuasi.



Según la autoridad, para evitar mayores trabas al descongelamiento de las regalías es preferible ratificar con un nuevo estudio técnico dónde se encuentra el campo Incahuasi y zanjar de forma definitiva el tema con el descongelamiento de las regalías.



La autoridad afirmó que la primera parte de la sentencia ha sido resuelta con una Resolución del Ministerio de la Presidencia, que ratificó que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca ya están definidos mediante dos leyes promulgadas en 1898 y 1912, las mismas que se encuentran vigentes.