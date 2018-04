Dipitado del MAS afirma que correo de Odebrecht que señala a Morales no prueba nada

09/04/2018 - 14:17:58

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, afirmó el lunes que el correo electrónico del empresario Marcelo Bahia Odebrecht, encontrado por la Policía Federal de Brasil, en el que menciona al presidente Evo Morales en las investigaciones sobre la operación Lava Jato, "no prueba nada".



"Qué dice el correo, no dice nada, será verdad ese correo o será un invento más de los agentes de Estados Unidos como acostumbran hacerlo", indicó a los periodistas.



Flores dijo que no se descarta que ese correo pueda ser un invento más de EEUU, porque ya hicieron ese tipo de cosas con el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el caso del departamento que adquirió por un supuesto soborno por parte de la constructora OAS a cambio de contratos millonarios, y por el que ahora se encuentra en la cárcel.





Según las investigaciones sobre la operación Lava Jato, la Policía Federal de Brasil halló un correo del 15 de enero de 2009, en el que el empresario Marcelo Bahia Odebrecht menciona al presidente Evo Morales en supuestas conversaciones con Luiz Inácio Lula da Silva, para que interceda ante el mandatario boliviano en negocios del grupo empresarial en el sector petroquímico.



Publicaciones de prensa, citadas por el coprocesado del caso terrorismo Hugo Achá, refugiado en EEUU, indican el contenido del correo electrónico, en el que Odebrecht explica a sus socios Bernardo Afonso de Almeida, Roberto Ramos, Joao Grubisich e Luis Antonio Mameri, que habló con Lula en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, donde participó de un acto para lanzar el proyecto del Corredor Bioceánico junto a Morales.



"Acabo de tener la oportunidad de conversar con Lula y Chávez mientras estaban en el postre. Lula insistió con Evo la cuestión del Polo Petroq. Evo llamó al Ministro de Hidrocarburos y fue combinado una presentación por parte de Braskem", dice parte del mensaje del 15 de enero de 2009.



Flores, ante ese caso, aclaró que el gobierno de Morales se encuentra lejos de haber establecido acuerdos con Odebrecht.



"Al margen de que el correo fuera cierto, no dice nada, sino solo establece que el gobierno de Evo Morales no tiene interés en tener vínculos de esta naturaleza (...) entonces estamos convencidos de que nuestro presidente trabaja con la ética y moral establecidos en la Constitución y que viene no solo de nosotros sino de nuestros ancestros", señaló.



El legislador, dijo que ese tema también debe ser indagado por la comisión especial mixta, que se conformó en la Asamblea Legislativa para investigar sobre supuestos vínculos contractuales entre el Estado y las empresas Odebrecht y Camargo Correa, vinculadas a escándalos de corrupción en Latinoamérica.



"Esperamos que esos temas se diluciden al margen del correo que mencionan, y que no dice nada, porque hay que ver si este es o no cierto", indicó.