Urquizu pide el alejamiento de Siles por parcializarse con Santa Cruz



09/04/2018 - 14:05:20

Correo del Sur.- El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, reiteró esta mañana que nunca participó de un proceso de conciliación en el tema de límites con autoridades de Santa Cruz y exigió el alejamiento del viceministro de Autonomías, Hugo Siles, del proceso de conciliación por supuesta parcialización.



“Tal vez debería (Hugo Siles) actuar como vocero oficial de Santa Cruz, pero no le cae bien estar en este Viceministerio”, sostuvo Urquizu durante una rueda de prensa y pidió no confundir a la población haciendo creer que la actual autoridad de la Gobernación conocía de lo que se estaba haciendo.



Desde la Gobernación de Chuquisaca se agregó que presentarán un Amparo Constitucional contra la última resolución ministerial con la que fueron notificados.



Entretanto, para el diputado Horacio Poppe, todo lo que está pasando en torno al tema de límites e Incahuasi es algo tramado “adrede”, pues denunció que el Gobierno Central armó todo este conflicto para quedarse con las regalías del campo gasífero.



“Mientras ellos Gobernadores de Chuquisaca y Santa Cruz no se sienten a conciliar, el que gana es el Gobierno Central, al que le está haciendo falta dinero y presupuesto por la reducación dramática de producción de gas”, sostuvo.