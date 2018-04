Alcaldía dice que revocatorio contra Leyes es nulo; promotores continuarán recogiendo firmas



09/04/2018 - 14:00:59

Los Tiempos.- El secretario ejecutivo de la Alcaldía, Alex Contreras, afirmó hoy que el Tribunal Electoral Departamental (TED) debe declarar nula la iniciativa de revocatorio contra el alcalde, José María Leyes, luego de que uno de los promotores del proceso declinara de la iniciativa denunciando irregularidades en las firmas.



Contreras explicó que las denuncias de José Luis Rodo, exvocero de Cambiemos al Alcalde, son indicios suficientes para que el TED anule todo el proceso.



Por su parte, Pablo Peñafiel, otro de los promotores de la revocatoria, dijo que Rodo se vendió al Demócratas y aseguró que la recolección de firmas continuará. Manifestó que el exvocero no figura como habilitado en el TED, por lo que no tiene potestad de pedir la anulación del proceso.



Sin embargo, señaló que en horas de la tarde el colectivo cambiemos al alcalde informará detalles sobre la denuncia de Rodo y la situación de la recolección de firmas.



Rodo renunció a la agrupación Cambiemos al Alcalde y presentó al TED una solicitud de retiro de iniciativo de revocatorio, arguyendo que la agrupación habría cometido “fraude” y que no se tiene la cantidad de firmas que la semana pasada se había informado.



Rodo explicó que la agrupación Cambiemos al Alcalde le mintió y no se tiene las 100 mil firmas recolectadas contra Leyes, sino solo 50 mil y que es probable que muchas de estas rúbricas no correspondan a personas de Cercado.



El ahora exvocero de la agrupación dijo que mantiene su postura crítica contra la gestión de Leyes, pero que no puede ser parte de un “fraude” contra la población.



Rodo es uno de los más de 10 promotores que conformaron la agrupación que pidió la revocatoria de Leyes. El grupo cambiemos al alcalde aún no se prenunció al respecto.