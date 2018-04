Exigen la renuncia y disculpas del Vice por mentiras sobre sus estudios en Matemáticas



09/04/2018 - 13:58:19

Página Siete.- El vicepresidente Álvaro García Linera no es ni licenciado ni egresado en Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues cursó poco más de dos años de la carrera, cumpliendo, únicamente, el 54,4% de los créditos del plan de estudios, reveló hoy el senador opositor, Arturo Murillo.



En conferencia de prensa, el asambleísta divulgó una carta de la Secretaría General de Administración Escolar de la UNAM, sobre los antecedentes académicos del Vicepresidente, además de su historial, por el cual se precisa que de 352 créditos asignados a la carrera, García Linera sólo cumplió 192.



Con estas pruebas, Murillo pidió a la autoridad renunciar y pedir disculpas a la población por mentir sobre sus estudios académicos. Recordó que en su cédula de identidad, en su libreta de servicio militar y en su certificado de matrimonio, García Linera figura como “licenciado en Matemáticas”.



Asimismo, en un certificado de notas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la autoridad firma como “licenciado”. A esto se suma que una biografía de su persona, difundida en el sitio web de la Vicepresidencia, se leía que obtuvo su pregrado y posgrado en la UNAM. Incluso, en un acto público, García Linera dijo a la audiencia que era “licenciado en matemáticas”.



“El señor vicepresidente Álvaro García Linera no está a la altura moral de la historia como para hacer lo que un estadista debe hacer: es renunciar a su cargo por haber mentido al pueblo de Bolivia”, demandó el senador.



“Álvaro García Linera es un mentiroso, es un mentiroso que no merece la confianza, cariño y apoyo del pueblo boliviano y no va a renunciar porque no tiene los pantalones para ello, pero por lo menos debería pedirle disculpas al pueblo de Bolivia”, acotó.



En más de una ocasión, el Vicepresidente aclaró que “nunca” entregó algún documento que diga que es licenciado en matemáticas y que tampoco entregó al Servicio General de Identificación Personal (Segip) algún documento que acredite aquello, pese a que en su carnet, libreta de servicio militar, acta de notas en la UMSA y certificado de matrimonio daban cuenta de lo contrario.



UNAM CERTIFICA QUE GARCÍA AVANZÓ SÓLO 54% DE SU CARREREA



Opinión.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) certificó que Álvaro García Linera sólo avanzó el 54 por ciento de la carrera de Matemáticas. El senador Arturo Murillo, quien reveló el documento, pidió al vicepresidente que, si no renuncia, al menos se disculpe con la población por haber afirmado que era licenciado.



Murillo solicitó la certificación a la UNAM y recibió los datos mediante una nota firmada por la directora general de la universidad mexicana, Ivonne Ramírez.



"Me permito comunicarle que hecha una búsqueda de antecedentes se encontró (Álvaro García) que ingresó en 1982 a la carrera de Licenciado en Matemáticas en la Facultad de Ciencias, cubriendo hasta 1984 el 54,4 por ciento de los créditos del plan de estudios", señala la carta enviada a Murillo.



Según el historial académico adjunto, Álvaro García Linera tomó 20 asignaturas de las cuales aprobó 16 y no aprobó cuatro (no se presentó en dos materias y en otras dos su calificación figura como no acreditada, lo que significa insuficiencia de conocimientos).



El senador Murillo reiteró que García Linera incurrió en delitos sobre su situación académica, puesto que no sólo hizo afirmó en declaraciones que era licenciado, sino también tiene documentos en que figura con ese título.



Mostró copias del carnet de identidad, la libreta de servicio limitar y el certificado de matrimonio del Vicepresidente, donde el vicepresidente figura como licenciado.



Observó que el carnet figura como si García Linera hubiera presentado un título en provisión nacional, mientras que la libreta de servicio militar que el último curso vencido fue el 5to año de la UNAM, cuando en realidad cursó la mitad de ese tiempo.



El senador dijo que García incurrió en los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de profesión.



Señaló que estos delitos se investigarían en un país donde la justicia sea independiente, pero indicó que en el país se presentaron dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la cuales fueron rechazadas.



Recordó que además el Vicepresidente manifestó en declaraciones públicas que había sacado su licenciatura, pero luego cambió de versión y dijo que no había revalidado su título, sin embargo, cambió una vez más y reconoció que no acabó la carrera porque se vino a Bolivia para luchar en la guerrilla.



Asimismo, mencionó varias publicaciones de la Vicepresidencia en que García Linera es descrito como licenciado, e incluso en una de ellas se sostiene que tiene postgrado en la UNAM.



Murillo tildó a García Linera como "un mentiroso que no merece la confianza ni el cariño del pueblo boliviano".



Señaló que el Vicepresidente no tiene la moral de estadista ni "los pantalones" como para renunciar al cargo, por lo cual le pidió que al menos pida disculpa a la población por haber mentido.



Anunció que enviará los documentos de García Linera a la UNAM para denunciar la conducta de su exalumno, y además remitirá los mismos archivos al rector de UMSA, donde el Vicepresidente dio cátedra y también firmó como licenciado.