La corrupción en Palmasola: ni un policía procesado

09/04/2018 - 13:53:13

Página Siete.- Después de casi un mes de la violenta intervención de la cárcel de Palmasola, con un operativo que movilizó a 2.300 policías y dejó como saldo siete presos muertos, aún no se tiene a ningún efectivo del orden procesado por los actos de corrupción denunciados dentro del penal, que involucran tanto a los reos como a los uniformados.





Sólo se desbarató la red de extorsión liderada por Víctor Hugo Escobar, alias Oti, quien fue trasladado al penal de máxima seguridad Chonchocoro de La Paz.





De acuerdo a El Deber, la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) de la Policía no recibió hasta el momento ninguna denuncia contra uniformados que prestan servicio en Palmasola por incumplimiento de sus funciones. “Sólo se reporta un proceso contra un exgobernador de la cárcel, pero no por los cobros irregulares que se hacían, sino por un incidente con otro uniformado de bajo rango”, dice el diario.





Después de la intervención, las autoridades informaron que el centro penitenciaro estaba dominado por redes de extorsión, violencia y hasta el cobro irregular de 10 bolivianos por el ingreso de visitas, algo que -según El Deber- por el momento se habría frenado.





“Ahora los policías ya no cobran nada”, aseguró una mujer que el jueves visitó a su esposo en el penal.





La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la intervencíón y sugirió al Estado boliviano investigar el hecho.





La toma de Palmasola se realizó el 14 de marzo, luego de que siete días antes se realizara un motín en el sector del PC4 de Palmasola, donde habitan 4.000 presos. En una primera instancia se pensó que el motín fue una protesta por la decisión del Gobierno de sacar a los niños que viven dentro de la cárcel, a raíz de la violación de una niña de ocho años en una de las celdas.





Después las autoridades explicaron que el motivo fue una pugna entre dos grupos por hacerse con el control de la prisión. En el motín internos del PC4 supuestamente pretendían asesinar a 10 personas que pertenecían al grupo contrario.