Magisterio rechaza propuesta salarial y llama reunión de masistas a relación COB-Gobierno



09/04/2018 - 13:44:35

El Día.- José Luis Álvarez, dirigente del magisterio paceño, rechazó este lunes la propuesta de incremento salarial presentada por la Central Obrera Boliviana (COB) e indicó que la coordinación y el establecimiento de mesas de trabajo entre la dirigencia del entre matriz de los trabajadores y el Gobierno es una "reunión de masistas" que no aborda las necesidades de los trabajadores.



La coordinación de la COB con el Gobierno "es reunión de masistas, no son direcciones que van a representar las necesidades de los trabajadores", remarcó Álvarez a Unitel.



Indicó que tal como lo han manifestado varios dirigentes, la COB está planteando "algo que no incomode al Gobierno, está planteando algo para defender el proceso de cambio, en esa medida es una reunión de masistas".



El jueves pasado, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana aprobó en un ampliado nacional la propuesta del incremento salarial de 10% al salario básico y del 15% al salario mínimo nacional.



Para Álvarez, esta propuesta no cubre las necesidades elementales de un trabajador. "10 por ciento al mínimo nacional significa 300 bolivianos de incremento mensual que quiere decir 10 bolivianos al día, y con ese incremento qué necesidad elemental se cubre por lo menos del día: ninguna".



Indicó que en esa medida, "tenemos dirigentes que en vez de estar preocupados por las necesidades de los trabajadores, están preocupados por el bolsillo del empresario y del Estado".



El dirigente del magisterio lamentó que el ampliado nacional de la COB no se haya pronunciado sobre el proyecto 410 que "supone la intención del gobierno de materializar la jubilación forzosa de al menos 152 mil trabajadores".



"Igual que en las gestiones anteriores, con dirigentes oficialistas, se han establecido mesas de trabajo para crear fuentes de empleo, pero por el contrario están echando a la calle a un monto de fabriles", apuntó.