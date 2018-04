Hijo de Arnold Schwarzenegger ambiciona el éxito pero no a la sombra de su padre

09/04/2018 - 12:36:04

El Salvador.com.- En la industria del cine y la televisión es muy común que los hijos de las grandes estrellas de la actualidad como los Beckham, Angelina y Pitt o el clan Kardashian tengan más que abierta las puertas del éxito.



Con antecedentes familiares como esos y un apellido rimbombante es fácil incursionar en el mundo de los espectáculos. Ese también es el caso de Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver.



El joven manifestó en una entrevista reciente a la magazine Flaunt, que de momento no quiere triunfar gracias a las ventajas que le da su apellido y espera que el mundo no ejerza presión sobre él respecto a las expectativas que tengan de su profesionalismo.



“Me siento afortunado por el hecho de tener padres procedentes de entornos muy diferentes, ya que ellos me han ayudado a moldear mi carácter, me han inspirado y me han dado todas esas lecciones de vida que explican quién soy a día de hoy”, confesó a Flaunt.



Y añadió: “pero por otro lado quiero labrarme mi propio futuro, seguir mi camino y destacarme por quien soy, no me gustaría que se me conociera solo por ser el hijo de Arnold. Pero que no se me malinterprete, ser su hijo es maravilloso, pero en último término quiero ser responsable de mi propio éxito, y agradecerles a ambos y a mi manera todo lo que han hecho por mí”.



El chico de 24 años dijo que se sentía muy inspirado por su padre a hacer un trabajo duro y ganarse el “derecho de piso”.



“Mi padre siempre me ha dicho: nunca escuches a quienes te digan que no puedes hacer algo. Estamos hablando de un hombre que vino a este país con 20 dólares en el bolsillo y subió él solo la escalera que conduce al éxito. Me ha transmitido la determinación que necesito para convertirme en el hombre que quiero ser, no solo su hijo, y a labrarme mi propio nombre”.



Incluso se ha planteado seguir los pasos de su padre en la política si algún día se presenta la oportunidad de hacerlo.



Patrick es hijo de la periodista, escritora y sobrina de John F. Kennedy, Maria Shriver. En la actualidad está trabajando en una cinta romántica llamada “Midnight Sun” al lado de Bella Thorne.



Otros títulos en los que apareció fueron “Scouts Guide to the Zombie Apocalypse” y “Grows Ups 2”.



También es modelo para firmas como Ralph Lauren y Armani y ha desarrollado una faceta emprendedora gracias a su empresa Project360, una línea de ropa juvenil. El 10% de los ingresos los dona a diversas organizaciones caritativas como The Alzheimer’s Association y The Eva Longoria Fund.



Dressing well is a form of good manners- #TOMFORD #TF #menseyewear @gigihadid Una publicación compartida de Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) el Jul 15, 2014 at 6:20 PDT





En el 2014 saltó al ojo público por mantener una relación con la chica Disney, Miley Cyrus. De hecho confirmaron un romance que duró hasta abril del 2015. En el 2014 saltó al ojo público por mantener una relación con la chica Disney, Miley Cyrus. De hecho confirmaron un romance que duró hasta abril del 2015.