FacebooK: Cofundador de Apple elimina su cuenta



09/04/2018 - 12:11:39

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, eliminó su cuenta de Facebook. Mientras el gigante de las redes sociales enfrenta la peor crisis de privacidad en su historia y pronto se presentará ante varios tribunales y senados del mundo.



En un correo electrónico enviado al periódico "USA Today", Wozniak dijo que Facebook genera una gran cantidad de dinero en publicidad basada en los datos personales proporcionados por los usuarios. Indicó que “las ganancias se basan en la información de los usuarios, pero los usuarios no obtienen nada de las ganancias”.

Notas relacionadas



Wozniak señaló que prefiere pagar por usar Facebook y añadió que “Apple genera dinero a partir de buenos productos, no de la gente”. Sin embargo, aún queda en pie su fanpage con más de 200.000 seguidores.



Mark Zuckerberg, director general de Facebook, testificará en el Capitolio el martes y el miércoles sobre el escándalo de privacidad que aqueja a la compañía y de no haber protegido a los usuarios de otros abusos en su servicio.



Facebook ha anunciado cambios técnicos dirigidos a abordar los problemas de privacidad.