Bolívar celebró en el cumpleaños de The Strongest

09/04/2018 - 08:17:15

El Diario.- Bolívar se adueñó del clásico paceño 209 y le propinó una goleada a The Strongest (3-0).Los dos clubes más grandes se enfrentaron por la fecha 11 del torneo Apertura.



El cuadro celeste se clasificó ayer al play off final para luchar por el título del certamen, mientras que el atigrado no pudo celebrar su aniversario 110.



The Strongest quería una fiesta en el clásico, volver a la senda de la victoria luego de cuatro derrotas, pero el técnico César Farías planteó un juego mezquino, para evitar las llegadas al pórtico de José Peñarrieta cosa que no resultó y cayó de forma clara.



Por su parte, Bolívar fue superior en todo momento, con los delanteros William Ferreira y Marcos Riquelme que marcaron diferencia cada vez que se enfrentaron a los defensas atigrados.



El técnico de Bolívar, Vinícius Eutrópio, encontró el once ideal, a pesar que ayer incluyó a Edemir Rodríguez como lateral derecho ante la ausencia de Diego Bejarano por lesión.



El primer cuarto de hora fue aburridor, con poca determinación en los dos equipos para buscar el arco rival, muchas imprecisiones de varios jugadores.



Todo cambió en la recta final del primer tiempo, cuando Riquelme definió por encima de Peñarrieta y pasó por encima del travesaño (37’).



Antes del descanso, Peñarrieta volvió a destacar con una tapada a Ferreira, en un mano a mano (46’).



Bolívar se dio cuenta que podía ganarlo el clásico y en el segundo tiempo ingresó con mayor convencimiento.



El primer tanto del partido llegó en una jugada colectiva con un centro de Leonel Justiniano que fue mal despejado por Marvin Bejarano, que habilitó a Juan Carlos Arce, quien no dudó con rematar para mala suerte del defensa Fernando Marteli rozó el balón y desubicó a Peñarrieta (51’).



El Tigre se desordenó tras recibir el primer tanto del partido y buscó el tanto del empate pero sin ideas en la parte ofensiva.



Eutrópio retrocedió a Bolívar para elaborar contra ataques y sentenciar el partido.



El segundo gol llegó con un Tigre adelantado, sin mediocampo y con los defensores expuestos. Riquelme hizo lo que quiso con el ecuatoriano Edison Carcelén, quien no podía tocarlo porque estaba dentro del área. Riquelme mandó el centro y Ferreira puso el 2-0 (71’).



Bolívar creció mucho más y Farías incluyó a mediocampistas creativos (Rudy Cardozo y Henry Vaca), que no dieron buen resultado.



Finalmente, el español Juan Miguel Callejón puso el definitivo 3-0, con una definición al costado derecho de Peñarrieta tras la asistencia de Justiniano (82’).



El Tigre buscó el descuento con más amor propio y Cardozo con un fuerte remate estrelló el balón en el travesaño (90’). Bolívar ganó con amplia superioridad.