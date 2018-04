Fracasa el revocatorio contra Alcalde de Sucre



09/04/2018 - 08:10:49

Correo del Sur.- El Comité Impulsor del Revocatorio al Alcalde y a los concejales, a los que acusa de una mala gestión, fracasó en el trámite para este proceso.



Ricardo López, Ana Flores y Raúl Navarro, los impulsores de la iniciativa ciudadana, no pudieron recabar las 63.071 firmas que se requiere para activar el proceso de revocatorio. El plazo de 90 días feneció ayer.



El secretario de Cámara del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, Ronald Roca, informó pasada las 24:00 de ayer que los impulsores del revocatorio no presentaron las firmas.



“De acuerdo a lo que establece el reglamento cuando no se cumple uno de los requisitos (firmas) automáticamente se archiva el trámite”, sostuvo.



Este diario intentó comunicarse insistentemente con los promotores de la iniciativa y apenas pudo conocer una breve impresión de Ana Flores.



"Acabamos de contabilizar todos los datos de los libros, pero mañana (por hoy) a las 9:30 vamos a dar una conferencia de prensa en la plaza 25 de Mayo", dijo escuetamente sin dar mayores explicaciones.



Por otro lado, el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, avanza aparentemente sin contratiempos, según uno de sus promotores Eduardo Espada.



“Para la Gobernación el plazo (de recolección de firmas) vence el 10 de mayo. Nos está yendo bien. Nosotros estamos en buen camino. Hasta el momento ya estamos con un 70% de las firmas recolectadas y estamos seguros de que hasta el 10 de mayo vamos a entregar los libros como corresponde”, sostuvo.