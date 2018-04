Trabajadores tienen hasta 60 días de licencia por hijos enfermos



09/04/2018 - 08:07:29

Opinión.- Los trabajadores que tienen hijos con cáncer gozan de una licencia especial de hasta 60 días en un año para que los atiendan. Ese beneficio está contemplado en el Decreto Supremo Nro. 3462 aprobado el 18 de enero del presente año.



La norma señala que esos asalariados percibirán el 100 por ciento de su remuneración de los días en que no asistirán a su fuente de empleo.



Mensualmente tienen un permiso especial de cinco días.



En caso de que el niño tenga un accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional severa y permanente, el padre tiene hasta 15 días continuos o discontinuos de licencia mensuales.



También pueden solicitar tres días continuos para atención después del accidente grave.







CIRUGÍAS Si el hijo del trabajador tiene la necesidad de ser intervenido quirúrgicamente para un trasplante de órgano sólido (riñón, hígado, pulmones, páncreas, córnea, corazón, hueso, tubo digestivo), el empleado gozará de un permiso de tres días antes de la cirugía, el día de la operación y 10 días posteriores a la misma.



Si la cirugía tiene que ver con enfermedades osteoarticulares, osteoporosis y neurológicas, los permisos para la operación serán de tres días previos a la intervención, la jornada de la operación y tres posteriores a la intervención quirúrgica.







HEMODIÁLISIS Los padres de familia que tengan hijos con alguna enfermedad renal crónica pueden tomar una licencia de hasta dos días laborables al mes para acompañar y garantizar la atención médica de sus seres queridos.







HIJOS ENFERMOS GRAVES El director departamental del Trabajo, Adolfo Arispe, dijo que el decreto supremo también protege a los padres que tienen hijos con enfermedades terminales graves.



En esos casos, a los empleados se les otorga hasta 30 días laborables continuos o discontinuos computables desde la certificación médica que acredite el estado terminal de la niña, niño o adolescente.



En caso de discapacidad grave o muy grave del menor, hasta tres días laborables al mes para garantizar la atención en salud que requiera la niña, niño y adolescente en esta condición.







REQUISITOS El director de Trabajo indicó que el único requisito para acceder a estos beneficios es contar con un certificado médico del niño del seguro de salud al que pertenezcan.



Manifestó que el incumplimiento de parte del empleador puede ser denunciado a la oficina de la Dirección de Trabajo, situada en la avenida Aniceto Arce, zona Muyurina.



El abogado laboralista Henry Pinto señaló que la norma es un gran avance para el país y pone a Bolivia como un ejemplo para otros en Latinoamérica.



“Garantiza el buen estado de salud del hijo del trabajador que, en muchos casos, tenía que pedir vacación o renunciar por una de estas causales”, dijo.

“Afecta la productividad”



La ausencia de los trabajadores con hijos que tienen enfermedades como el cáncer según el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Javier Bellott, puede afectar la productividad en las empresas.



Manifestó que los empleadores deben cumplir con muchas medidas que benefician a los trabajadores y que desincentivan los contratos por tiempo ilimitado.



“Es una pena que no se hayan consensuado este tipo de normativas que afectan la productividad”, agregó.



Sostuvo que más del 90 por ciento de las empresas del país son pequeñas y medianas, y algunas no podrán soportar la ausencia de su personal porque deben cumplir compromisos con sus clientes.



“El Estado con nosotros es implacable en el tema impositivo y todo el cumplimiento de lo formal, pero no nos da las garantías para trabajar como se debe”, acotó.