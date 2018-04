Reducción, merma el interés en vocación sacerdotal



09/04/2018 - 08:06:04

El Día.- El 20% de los jóvenes que se postula para el sacerdocio solo llegan a ordenarse como diáconos y luego sacerdotes, eso es lo que calculan en Seminario Mayor de San Lorenzo, ubicado en Santa Cruz de la Sierra. Pero personas que conocen de cerca el tema, aseguran que es mucho y que en los últimos diez años se ordenan solo el 10% y sugieren un cambio en el sistema católico. Mientras tanto, la iglesia puntualiza en el trabajo que realizan en la Pastoral Vocacional para llegar a los jóvenes y sean conmovidos para optar por esa vocación.



"Han habido grupos que de todos los que comenzaron, un 60%, llegan a la meta, pero también hubieron grupos que nadie se quedó y de a poco van abandonando. Pero yo calculo que en promedio llega a la meta un 20%”, dijo el padre Juan Gómez, rector del Seminario Mayor de San Lorenzo y a la vez del Seminario San José en Cochabamba, lleva 18 años dedicado a la formación.



Situación religiosa. Nelson Jordán, teólogo laico, que dedicó diez años a la enseñanza en el Seminario Mayor de San Lorenzo, indicó que actualmente él le calcula solo el 10% que llega al sacerdocio, decir el 20 es demasiado optimismo de parte del rector Gómez.



Asimismo, esta situación se debe a la utopía de la generación anterior que ya no ilusiona a la gente y eso quedó en el pasado.



"En lo particular, hay modelo de iglesia y de ministerio sacerdotal que siguen anclado en el pasado con un modelo medieval que centraliza la figura jerárquica de sacerdote, cardenales y el Papa. La sociedad ha cambiado en general, se ha desjerarquizado, eso significa que el joven de esta generación no está para una obediencia ciega a un superior. Por otro lado, la figura de sacerdote se respeta y se valora, pero ya no como acción de vida, eventualmente si un joven tiene vocación va a querer servir a sus hermanos (sociedad) pero no en un plazo muy largo. Dedicar siete años continuos de sus vidas a la vocación sacerdotal, casi sin salir a la calle, ya no solamente es atractiva, sino aterra y hace escapar", manifiesta el teólogo laico.



Por su parte, el historiador, Max Murillo Mendoza, indicó que el mundo real corre a velocidades siderales; pero también a ciegas y sin sentido. Los mitos, utopías, sueños y paraísos terrenales o religiosos ya no existen y no convencen a las nuevas generaciones con hambre de respuestas adecuadas a sus preguntas existenciales. Las viejas generaciones fracasadas del siglo XX y de principios del XXI, no tienen capacidad de respuestas. Las iglesias como último refugio existencial terrenal, también se están quedando en la vereda de la historia, por no correr junto a las nuevas generaciones y de percibir esos olores nuevos para los nuevos sueños.



Ministerio laico como alternativa. El futuro de la religión católica, cada vez tiene más proyectos y cada vez menos pastores. Para esto Jordan señala que se debe buscar alternativas para reajustarse a ese esquema, debido a que también han aparecido tantos modelos de iglesias que se dedican a Dios y paralelamente a sus profesiones.



Una de las alternativas sugeridas por Nelson, es que se transfiera parte de las responsabilidades pastorales a ministerios laicos, que no necesariamente exigen un sacerdocio de tiempo completo para toda la vida. Hay gran cantidad de gente que tiene compromisos honestos con la iglesia y a la vez tienen alguna actividad laboral.



Seminarios y estudios. Actualmente en Bolivia hay Seminario en La Paz, Cochabamba, Sorata (La Paz) y en Santa Cruz hay dos el Mayor de San Lorenzo y San José.



El seminario Mayor de San Lorenzo, recibe jóvenes de 7 jurisdicciones del Oriente boliviano: Vicariato de Camiri, Vicariato de Ñuflo de Chávez, Pando, Reyes, del Beni y la Diócesis de San Ignacio de Velasco.



Actualmente en el Mayor de San Lorenzo hay 21 jóvenes y en el seminario San José son siete, donde estudian teología y filosofía, salen con una licenciatura en teología civil, pero el séptimo y último año de estudio van a Cochabamba, debido a un acuerdo todos los seminaristas se concentran en el Seminario San José que les ayuda para que también todos se conozcan, explicó Gómez.



El seminario Mayor de San Lorenzo tiene espacio para recibir a 62 jóvenes que en la década del 2000 al 2010 se llenaban los cupos, explicó el padre Juan Gómez, rector del Seminario Mayor de San Lorenzo, pero de ahí en los últimos años fue bajando la demanda a esta vocación, actualmente tiene 21 jóvenes y en el seminario San José que queda por el segundo anillo, solo tiene siete de 30 espacios.



El padres Juan cree que eso se debe a un tema de falta de vocación “La vocación la da el señor y en esta época hay muchas diversiones y tentaciones y al mismo tiempo mucha desintegración familiar por decir la migración de los padres hacia Europa y han dejado a los hijos al cuidado de un familiar que no es lo mismo que el propio padre. Esos son factores que de alguna manera influyen negativamente”, sostuvo.



También explicó que el 80% de los estudiantes que llegan al seminario en Santa Cruz son jóvenes del campo.



Testimonios de seminaristas. Ismael, tiene 22 años de edad, pertenece a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, del municipio de Cabezas, actualmente va por el quinto año en la formación hacia el sacerdocio en el Seminario San Lorenzo.



“Gracias al testimonio de vida de un sacerdote mi vocación nació con una inquietud al sacerdocio, eso me animó a entrar al seminario para disipar la inquietud; no me arrepiento de haber tomado esta decisión y lo vivo con alegría cada día. Ahora mi misión como futuro sacerdote es servir al reino de Dios, mediante la entrega desinteresada y el servicio al pueblo de Dios”, sostuvo.



De manera parecida, José Carlos Justiniano, de 21 años de edad, cuenta que él llegó desde el municipio de Cotoca de la Aquidiócesis de Santa Cruz y actualmente lleva tres años y medio en el seminario. Aseguró que su vocación nació desde muy pequeño y considera que se lo debe a su madre porque desde niños los llevaba a misa y siempre pendiente a que él y sus hermanos tengan todos los sacramentos. De esa manera, dice que se siente muy enamorado. “Estoy enamorado de mi iglesia, de nuestra madre y patrona de todos los cruceños, la Virgencita de Cotoca y lo más importante, estoy enamorado de mi vocación. Estoy tratando de seguir los pasos de Jesús, el buen pastor”, confesó. Entre su misión como futuro sacerdote es llevar a Jesucristo a los que ya no creen en la esperanza, la solidaridad, el amor, en la humanidad, acercarme a esas personas que viven en la extrema pobreza, niños huérfanos, los que viven en los canales de drenaje y niños que están en la cárcel. “Esas personas están abandonadas por todos nosotros, por toda la sociedad y necesitan una palabra de esperanza que los motiven a recuperar su dignidad de personas e hijos de Dios”, recalcó muy emocionado.



Requisitos para el seminario. Los padres señalan que el primer requisito es que haya mostrado un interés por responder a la llamada del Señor en el seguimiento radical en el sacerdocio. Dos, haber participado en las actividades de la pastoral vocacional al menos durante un año. Tres, haber tenido vida eclesial, en el ámbito parroquial o en otro tipo de comunidad, y que el párroco lo conozca y lo presente. Cuatro, la presentación de una carta dirigida al Obispo la solicitud de admisión al seminario. Cinco, certificado de bautismo, confirmación y de nacimiento. Seis, haber tenido algún contacto con el Seminario y Ocho, tener el título de Bachiller en Humanidades.



Pastoral vocacional y su misión con los jóvenes



El padre Lister Peña Castro, delegado de la Pastoral Vocacional, indicó que la Pastoral pretende sensibilizar a los jóvenes de las comunidades cristianas parroquiales y no parroquiales acerca de la necesidad de sacerdotes en la Iglesia y motivarlos para dar una respuesta generosa a la vocación sacerdotal. Para esto se realizan diversas actividades desde el equipo formado por cinco sacerdotes, un seminarista y dos jóvenes laicos. Este equipo realiza un programa anual con actividades en parroquias, colegios y en algunos pueblos como ser: jornadas vocacionales cada mes, celebración eucarística semanal con jóvenes, una sesión de cineforum semanal con jóvenes, ejercicios espirituales y varios encuentros especiales como campamentos, vigilias vocacionales, entre otros.



Punto de vista



"El mundo real del sacerdocio"



Max Murillo Mendoza

Lic. en historia, magister en educación y docente de la UPEA



" En Bolivia, las estructuras jerárquicas se han vuelto terriblemente conservadoras. El papel que jugaron durante las dictaduras con sus comunidades eclesiales de base, participando en los movimientos de la teología de la liberación, o abriendo las puertas de sus proyectos e instituciones a militantes de izquierda en la clandestinidad e incluso apoyando abiertamente las luchas en contra de las dictaduras, han quedado en los recuerdos de antaño. El Papa anticomunista polaco, cerró sus puertas a esa iglesia más participativa y combativa. Reestructuró radicalmente las élites de todo el mundo, dejando a cardenales y obispos conservadores, que no permiten más los acercamientos con los sectores más avanzados política e ideológicamente de las sociedades. Ese regreso a la doctrina clásica y elitista, les está condenando a ser una institución más sin los protagonismos que jugaron en el siglo XX. A pesar de su enorme poder de convocatoria, hoy no pueden ya convencer de su doctrina ni a los mismos jóvenes.



Las iglesias se están vaciando velozmente, y hoy vemos en las misas solo a viejitos y viejitas (personas de la tercera edad) de domingo, sin ser por supuesto las personas que puedan cambiar las sociedades. El pueblo como tal ya ha dejado las iglesias; a pesar de que sus costumbres son aún religiosas, y muchas veces con tintes conservadoras, que reaccionan por instintos cuando consideran que son atacadas.



En Bolivia en estos últimos años, han resurgido las tradiciones ancestrales lo cual enriquece profundamente a las identidades postergadas. Pues la convivencia entre lo católico y ancestral es cotidiano y no hay ninguna contradicción. Podemos ser ancestrales con nuestras religiosidades y también asumir lo católico. Mezcla compleja pero real. En realidad al mundo católico occidental le toca abrir sus puertas a un diálogo de religiones, por respeto a nuestras costumbres. Aspectos que deberían hacer los representantes del catolicismo hace demasiados años. No lo hacen por soberbia y sentido de complejo de superioridad; sin embargo, dicha actitud sería la más correcta y la más adecuada dadas las circunstancias históricas desde el colonialismo. Y al parecer no ocurrirá ese diálogo de religiones, por las actitudes cerradas o poco políticas del catolicismo, que es nomás la religión oficial de las dominantes clases altas bolivianas, con sus todavía tufos pigmentocráticos y racistas.



El Papa argentino se esfuerza por convertir a su iglesia en una institución de avanzada. Ha pedido perdón por toda la historia de la colonialidad, que en sí mismo es la historia más desgarradora y sangrienta en contra de los pueblos indígenas, siempre con sus excepciones como Bartolomé de Las Casas; pero hasta hoy ha fracasado en ese intento. La institución que ha heredado está paralizada en el siglo XX, con sus mentalidades y sus formas ancladas en ese pasado reciente de la guerra fría y sus nefastas consecuencias. Y en lo profundo de sus raíces, totalmente devastada por los abusos sexuales a niños y jóvenes, que en nada se ha resuelto a lo largo de todo el mundo. Además de las voces internas que reclaman mayor participación de la mujer, como de los mismos laicos por el bien de la misma institución. Las fuerzas invisibles de lo retrógrado y conservador son las que más tienen consistencia, que empiezan a condenar al Papa a la soledad total, sino al menos solo a los discursos de época y recuerdos de sus intenciones. En el fondo la iglesia católica está pagando muy caro su desatino de no recibir más jóvenes en sus filas. En estos últimos treinta años, se han reducido en un 80% las vocaciones lo que ha mermado considerablemente en los planes futuros de la cristiandad, es decir del trabajo de apostolado en lo educativo, de desarrollo y también político. Porque todo trabajo educativo e institucional lleva a efectos políticos. En realidad la iglesia católica no se ha renovado en nada para el siglo XXI, sus nostalgias siguen siendo las del siglo XIX y XX. Las bases de la curia son ahora viejitos sin fuerza, quizás sin ganas e importancia para generar cambios reales.