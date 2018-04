Teleférico alista un boleto con descuentos para tramos largos



Página Siete.- ¿Se imagina comprar un solo boleto para trasladarse a través del teleférico desde la estación de Río Seco de la línea Azul hasta Irpavi de la línea Verde? Sí es así, desde los próximos meses, usted tendrá esa posibilidad. La empresa Mi Teleférico empezó a trabajar en la creación de un boleto electrónico con QR, que beneficiará a los usuarios con descuentos para los trasbordos como sucede cuando se utiliza una tarjeta.





Según el gerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, este boleto electrónico permitirá beneficiar a más personas con un sistema tarifario que permita pagar tres bolivianos el primer pasaje y luego dos para las otras conexiones, como sucede cuando una persona utiliza una tarjeta.





“Estamos trabajando con nuestros sistemas para que podemos establecer (este boleto electrónico) en un par de mes”, dijo.





“La gente ya no va a comprar un solo boleto (para una línea), sino que la gente podrá pedir: ‘quiero comprar un boleto desde la extranca de Río Seco hasta Irpavi y le va a salir con los descuentos respectivos”, sostuvo. La autoridad resaltó que desde Irpavi hasta la Estación Central sólo se pagará siete bolivianos.

Dockweiler reiteró que ya se comenzó con este proceso de implementación del boleto electrónico.



“Hay que hacer algunos ajustes en el software de billetaje, lo estamos trabajando y hay que traer unos equipos. Estimamos más o menos que en un par de meses este sistema ya esté funcionando para que no sea el boleto o la tarjeta una diferenciación y que todos accedan al beneficio del descuento”, sostuvo.





Mientras tanto, el gerente de Mi Teleférico recomendó a las personas adquirir la tarjeta para beneficiarse de los descuentos.



Línea Celeste, la primera que ingresa al centro, se entregará en agosto



Página Siete / La Paz





El gerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, informó ayer que la línea Celeste de este sistema de transporte por cable se entregará entre finales de julio y principios de agosto. La autoridad destacó que será la primera línea en ingresar al centro de la ciudad de La Paz.





Técnicos de Mi Teleférico realizaron ayer el tendido del cable de la segunda sección de la línea Celeste. Una primera sección, que es la ruta que une la estación de San Jorge con la curva de Holguín, ya se entregó en marzo.





Según Dockweiler, la segunda sección comprende desde San Jorge hasta cercanías del Teatro al Aire Libre y luego al Prado.





Los técnicos realizaron el tendido de cables con ayuda de un dron especial que ayer extendió un cable guía. Luego, en las próximas semanas, de acuerdo al gerente de Mi Teleférico, se colocará el cable final.





“El tendido de cables es para nosotros uno de los procesos más importantes. Es el penúltimo componente que instalamos y luego de eso se pueden colocar las cabinas, que sería el último”, sostuvo.





La autoridad dijo que prácticamente todas las torres han sido terminadas, ejecutadas y el equipo de electromecánica ya está listo para recibir el cable.





La línea Celeste tiene una inversión de 81 millones de dólares, conectará la estación de la Curva de Holguín en Obrajes con El Prado paceño a través de cuatro estaciones, según un comunicado de prensa.

El tiempo de viaje de la línea Celeste será de 11 minutos. La misma mide 2,7 kilómetros y tendrá una capacidad de transportar a 4.000 pasajeros por hora en dos sentidos. Contará además con 26 torres y 159 cabinas.



Líneas Roja y Azul suspenden servicio por mantenimiento



Página Siete / La Paz





Las líneas Roja y Azul de Mi Teleférico suspenderán operaciones desde el lunes 30 de abril hasta el domingo 6 de mayo por mantenimiento. Según el gerente de la empresa, César Dockweiler, una vez al año se requiere un periodo más largo para realizar trabajos de conservación de este sistema de transporte por cable.





“Año a año realizamos el mantenimiento de nuestras líneas con el propósito de ponerlas en condiciones óptimas para la siguiente gestión, ya les toca a las líneas Roja y Azul que (ahora) haremos de forma conjunta”, explicó Dockweiler.





El gerente de Mi Teleférico sugirió a los ciudadanos tomar previsiones porque el sistema de transporte de las líneas Roja y Azul estará suspendido durante una semana entera. “Pedimos a todos nuestros usuarios tomar en cuenta esta paralización, siempre lo realizamos con el objetivo y el compromiso que tenemos de brindar un servicio con todas las condiciones de seguridad”, sostuvo.





Según el gerente de Mi Teleférico, la suspensión anual de las líneas por mantenimiento permite realizar “trabajos mayores”. Por ejemplo, según la autoridad, se revisarán las torres, los balancines, el volante y el cable. Indicó que “son mantenimientos que no se hacen en los controles diarios”.





La primera línea, la Roja, cuenta con tres estaciones -16 de Julio (El Alto), Cementerio General (La Paz), Estación Central (La Paz)-, tiene 109 cabinas y puede transportar 3.000 pasajeros por hora. La Azul une la zona 16 de Julio y la extranca de Río Seco.